– Egy ötlet volt csupán 2000-ben a nyugdíjasok számítástechnika képzése, de mára bebizonyosodott, hogy életképes, sőt, érdemes lenne bővíteni – állapította meg látogatásunkkor Nagy Péter, a Jedlik-iskola címzetes igazgatója, az oktatást szervező számítástechnikai kör elnöke.

– A történet úgy kezdődött, hogy Jankovits György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke azzal keresett meg, hogy hallotta: Olaszországban a nyugdíjasokat nem tanárok, hanem diákok tanítják számítástechnikára. Az ötletet a Jedlikben azonnal kipróbáltuk és valóban sikeresnek bizonyult. A képzés neve „Nagyinet” lett. Kezdetben évente 1-2, aztán a járványig 10–15 csoport indult mintegy 100–150 nyugdíjas részvételével. Jelenleg 6 csoport tanul különböző szinteken. Eleinte a számítógép kezelésének megtanulása volt a cél, napjainkban azonban széles a kínálat, a résztvevők igényeihez igazodik a képzés. Megtanulhatják az okos telefon, a tablet, a különböző programok, alkalmazások használatát is – mesélte Nagy Péter.

A nyugdíjasok képzésére egy önállóan működő Nagyinet Számítástechnikai Kör alakult, amelyet nyugdíjasok irányítanak. A helyet és a szaktermeket a Jedlik iskola biztosítja. A diáktanárok az iskola tanulói, akik az oktatást közösségi szolgálatban is választhatják. A Nagyinet képzései szeptemberben és januárban indulnak. Egy-egy szemeszter 13 hétig tart. A csoportokat két diák tanítja heti egy alkalommal kétszer 60 percben. A tananyagot is a diákok állítják össze és többségéhez nyomtatott könyvet is írtak.

– Bár a Nagyinet képzés célja kezdetben a számítógép kezelésének megtanulása volt, közben kiderült, hogy sokkal több van benne. A generációk közti együttműködés egy új formája lett. Kölcsönös tisztelet, szeretet jellemzi az órák légkörét. A diáktanárok egy új területen próbálhatják ki magukat. Sokan megszeretik a tanítást és választják a tanári pályát. Más szemmel nézik a nyugdíjasokat nem csak az órán, hanem az élet minden területén. Jobban „értik” őket. A közös munka során a nyugdíjasok véleménye is megváltozik a fiatalokról. Megtapasztalják, hogy mennyire fogékonyak az újra, milyen okosak, segítőkészek, tisztelettudóak a közös munkában – sorolta Nagy Péter, majd arról is beszélt, hogy a nyugdíjasok életét megváltoztatja a Nagyinet képzés. Főleg azokét, akik több modult is elvégeznek.

Az élethosszig tartó tanulás élményét kapják, korszerű tudást szereznek. Kinyílik számukra a világ, új barátságok születnek, s a számítógép és az okos telefon segítségével könnyebbé válik a kapcsolattartás a távolabb lakó családtagokkal, ismerősökkel.

Takács Istvánné, Magyar Éva és Bedecs Amália most éppen egy okostelefon kurzuson vesz részt, de már már 6-7 éve rendszeresen járnak tanulni. Mint mondják, szükségük van erre a közösségre. Alig várják az órákat, hogy találkozhassanak, tanulhassanak. Nagyon hasznosnak ítélték az alapismereteken túl a képszerkesztést, a bevásárló lista készítést. Örülnek, hogy otthonról meg tudják nézni az orvosi dokumentációikat, intézkedhetnek a bankjukban, felfrissíthetik idegen nyelvi tudásukat vagy éppen el elkezdenek tanulni egy nyelvet. Bár sokuknak jár a Kisalföld akár már ötven éve, olvassák online felületünket is. Dicsérték a diák tanárokat, azt mondták olyan, mintha az unokáik lennének.