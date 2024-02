– Ennek a programhétnek mindig van egy országos megnyitója és zárása is. Az elmúlt évben olyan sikeres volt a programunk, hogy a záróeseményen bemutathattuk a projektünket. Az idén az országos megnyitót Körmenden tartották hétfőn, ahol külön kiemelték, hogy iskolánkban a legaktívabbak a diákok – mesélte Baloghné Pálfi Edina igazgató.

A kiállításra a diákok különböző témákban készültek. Összeállították az anyagot, az installációt és már hétfőn be is rendezkedtek az érdeklődők fogadására. A standokat az osztályok egész héten látogatják. Szerdán egy nagyobb ünnepséget is tartottak, ahol Érszegi Márk Aurél vallásdiplomáciai főtanácsadó, valamint France Mutumbo, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzulja is köszöntötte a krúdysokat Stipsits Ibolya fotóművész, az esemény szakmai védnöke a támogatás fontosságáról beszélt, a Patrónus Lions Klub tagjai érzékenyítő, szemléletformáló előadásokat tartottak a diákoknak. Karácsony Balázs és zenésztársai afrikai hangszerbemutatóval egybekötött koncertet is tartottak, amibe a hallgatóságot is bevonták. Nagy Janette tanárnő Kenyáról tartott előadását a Las-Sab-Ban ütősegyüttes zenéjét követően. A tantermekben egymást váltották az osztályok, feldolgozták a Szemtestvér című filmet, illetve a nap során Afrikáról szóló idegen nyelvű dokumentum filmeket is vetítettek.

– Minden évben van jótékonysági része is a hétnek, az idén az oktatás és a gyógyászat területén a mindennapi tevékenységhez szükséges eszközökre gyűjtünk. Vendéglátóipari és turisztikai iskolaként támogatásként azt is felajánlottuk, hogy minden terméket, ami januárban a konyhán készül a gyakorlatokon, azt adományként értékesítjük csakúgy, mint a bemutató hét során készítetteket. Tavaly háromszázezer forint adomány jött össze. Nem ez az egyetlen rendezvény, ahol a jótékonykodást, az önkénteskedést megtapasztalhatják a diákok, de ez segít a nyitottságuk fejlesztésében – szögezte le az igazgató asszony.

A visszatérő témák mellett évről évre megújítják a rendezvényt. – Az idén a gasztronómia, a természeti földrajzi vonzerő és a gazdaság megismerése mellett a szemlélet formálásra fókuszáltunk. A szegénységre, hogy azt hogy élik meg a mindennapjaikban a diákok. Egy új színfolt az idén a divat megjelenése, csakúgy, mint a turisztikai szervező diákjaink jóvoltából összeállított "Mennyország utazási iroda" program kínálata. Utazási csomagokat állítottak össze, amiket értékesítettek a látogatóknak. Komplex irodai ajánlatot készítettek Zanzibár, Madagaszkár és Kenya uticélra. Az egyik standon az itt készült afrikai édességeket lehet megkóstolni, mindig valami meglepetés készül. Van egy strand Nigériával kapcsolatos standunk is, hiszen egy diák rokoni kapcsolata révén közvetlen információkkal rendelkezik az országról, sőt vendéget is várnak. Már vannak a következő évre is elképzeléseink – sorolta a programokat és a terveket Gasparek Ildikó szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes.

Egy tavalyi diák véleményét idézte az igazgatónő búcsúzásul: – Örülök, hogy ilyen jól élek és örülök annak, hogy részese lehetek a programnak és segíthetek másoknak.