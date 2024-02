Győrben 2012 óta szervezik a Házasság Hete programokat. – Ebben az időszakban megpróbálunk tudatosan is odafigyelni a házasságra, mint egy nagyon fontos szeretetközösségre és megpróbáljuk ápolni, erősíteni, gyógyítani, vigyázni rá. Nagyon jó érzés, hogy minden évben meg tudunk újulni, a tevékenységi formák is változatosak. Az ökumenikus szervezésű programokban előadások, workshopok, meghitt vacsorák és kalandos kihívások várják a házasokat is, és az előtte állókat is, de gondolunk a még a fiatalokra is – mondta Bogdányi Mária, győri evangélikus egyetemi lelkész, mentálhigiénés lelkigondozó, a győri programok egyik főszervezője, aki azt javasolja, hogy a részletekről a Házasság Hete - Győr facebook oldalon tájékozódjunk, ahol regisztrálni is lehet az egyes programokra, és látható az is, hol biztosítanak gyermekfelügyeletet.

Tóth Balázs és Tóthné Marek Eszter tavaly részt vettek a házaspároknak szóló feladatok teljesítésében. Fotó: Csapó Balázs

Miközben Győrben már évek óta nagy sikerrel zajlanak az események, az elmúlt évben egy ménfőcsanaki kezdeményezésről mi is hírt adtunk. Házas-Társas játékra invitálta Pálla Péter és Dóri a ménfőcsanaki párokat. Az idén már a győri városrészen is egész héten át tartó programsorozatot szerveznek.

– Láttuk a színes győri házasság heti program kínálatot. Arra gondoltunk, hogy a mi település részünkön is érdemes lenne megszervezni, mert a győri programokra nehezebben jutnak el a párok. A katolikus egyház részéről volt már egy kezdeményezés, egy fiatal pár szervezett egy házastársas programot, mi pedig már két éve a PárlaBor nevű eseményre invitáltuk a párokat – mondta el Pongrácz Máté evangélikus lelkész. – A történelmi egyházak képviselőivel, a település intézményeivel és a dr. Laczkovits-Takács Tímea képviselő asszonnyal az idén összefogtunk egy programsorozat létrehozására. Elsőként a rajzversenyt említeném, amelyben az óvodások és iskolások vettek részt. A témája: miért jó apával, anyával együtt lenni, mi a legjobb közös élményük. Az alkotásokból február 12-én nyílik kiállítás a Bezerédj- kastélyban. Mellette rengeteg program lesz ami a házaspároknak szól. Párkapcsolat erősítő műhelyt szervez Kövér Emese, ahol a párok gyakorlati feladatokon keresztül újra megismerkedhetnek egymással. A Dobos Pub ad helyszínt egy különleges vacsorának, ahol meghitt környezetben, finom falatok mellett nyílik lehetőség a beszélgetésre. Az est elején a párok beszélgetésindító meglepetés gyakorlatok közül is választhatnak, hogy az est folyamán a házasság épüljön, az érzelmi kötelék mélyüljön. Stratégiai, ismert és kevésbé ismert táblás játékokat játszhatnak a párok a TUDOR Táblajáték Műhely szervezésében. Páros futást is szervezünk a Bezerédj-kastély előtti futópályára szombat délelőtt, hogy egy nagy közösségben mozoghassunk és hirdethessük, hogy házasságban élni jó! Finom borok, beszélgetés és játék! Kell ennél több szombat délutánra? A PárlaBorban megismerkedhetünk a pannonhalmi borvidék legfinomabb boraival, Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkész pedig játékos vetélkedőre hívja a résztvevőket, melyben még jobban megismerhetik a párok egymás érzéseit, titkait és mindazt, amit a másik szeret bennük. Ismét lesz Házas-Társas, egy két fős játék, kalandtúra, kincskeresés, aminek a célja, hogy a hétköznapokban megszokottnál nagyobb figyelmet fordítsanak egymásra a párok és minőségi idővel ajándékozzák meg egymást. A feladatok mindegyike otthon vagy a környék egy-egy egyszerűen elérhető pontján teljesíthető. Vasárnap, február 18-án pedig a történelmi egyházak szeretettel várják templomaikba a házaspárokat, hogy közösen imádkozzanak a házasságokért és megerősítő áldást kérjenek közös utuk folytatására Istentől – sorolta a lelkész a programokat.

Gönyűn ismét várja a párokat a Háry Dezső téren a Szerető Szívek Padja egy beszélgetésre, ahonnan akár egy 7 állomásból álló sétára is indulhatnak, hogy különleges élményeket szerezzenek a Madárösvényen. Február 11-én esküvői ruhabemutatót szerveznek és a párkapcsolati játszmákról vezet beszélgetést dr. Bokodi Márta. Pannonhalmán olvasnivalókat ajánlanak pároknak.