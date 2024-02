Az 1-es, a 2-es és a monogénes típusú cukorbetegségek közül az 1-es típusú diabétesz az egyik leggyakoribb krónikus gyermekbetegség a világon. Magyarországon 250-300 új esetet diagnosztizálnak évente, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt harminc évet figyelembe véve.

- Számomra ami a legriasztóbb ebben, hogy nagyon könnyen felismerhetőek a tünetek. Ennek ellenére, bármennyi kampányt is folytatunk, bármennyire próbáljuk felhívni a figyelmet, mégsem jutottunk lényegesen előbbre a korai felismerésben- mondja Dr. Pap Krisztina.- Hiába érhető el bárki számára az ujjbegyes vércukor mérés, amihez elég bemenni bármelyik patikába, mindenhol elvégzik a mérést, mégis ezeknek a gyerekeknek a harmada az intenzív osztályon kerül először orvos látóterébe, gyakran életveszélyes állapotban.

Egyértelmű jelek

De mikor kell elővenni a vércukorszint mérőt? Vagy ha nincs otthon saját készülék, mikor kell mérést kérnünk egy patikában, vagy a háziorvosnál? Mik azok a tünetek, amiket a gyermekorvosnak jeleznünk kell? Valójában a tünetek nagyon egyértelműek, de mégsem biztos, hogy rögtön a legrosszabbra gondolunk.

- A gyerekek sokat isznak, sokat pisilnek. Ha például addig nem volt jellemző, hogy a gyerek éjszaka is felkel inni, felkel pisilni, akkor merüljön fel a gyanú, hogy 1-es típusú diabétesze van. Nagyon jellemző tünet, hogy a normál étkezés mellett fogynak, vagy többet esznek, mint eddig, de mégis fogynak. Persze a nyári nagy melegben nehéz megítélni, hogy mi számít sok folyadéknak, de ha szeptemberre nem kell új ruhákat vennünk, mert a gyerek nem nőtte ki a tavalyi ruháit, akkor is merüljön fel a kérdés, hogy mi van, ha diabéteszes? Sok gyereket kezelnek amiatt, mert visszatérő fertőzéses betegségeik vannak, ez akkor fontos, ha gát illetve nemi szervek környéki viszkető fertőzésről van szó, hisz ezek a gyerekek a vizeletükkel cukrot ürítenek. Ha a gyerek állandóan fáradt, nincs kedve játszani, fáj a hasa, fáj a feje, akkor is kezdjünk el gyanakodni. Jellemző lehet még a szélsőséges viselkedés, szédülhetnek, vagy homályosan láthatnak.

Hamar súlyossá válhat

Ha ezeket a tüneteket nem reagáljuk le időben, a helyzet hamar súlyossá válhat. A szervezet egyensúlya megbomlik, megváltozik a PH érték, az inzulin hiánya miatt nem tudja a szervezet a bevitt szénhidrátot felhasználni, elkezdődik a zsírsavak égetése, a folyamat melléktermékei miatt pedig teljesen elsavasodik a szervezet.

- Ilyenkor úgynevezett diabéteszes ketoacedózisba, ketoacedotikus kómába kerül a gyermek. Azt gondolom, hogy ma már tudatzavarral intenzív osztályra kerülni diabétesz miatt, egy tragédia- hangsúlyozza Dr. Pap Krisztina.- Ma is látunk olyan gyerekeket, akiknek a PH-ja annyira alacsony már, hogy szinte az élettel összeegyeztethetetlen.

Riasztó számok a mérőeszközön

Ahhoz, hogy tudjuk, mi az amit keresünk, ismernünk kell azokat a mért vércukorszint értékeket, amik már aggodalomra adhatnak okot.

- Ha 1-es típusú diabéteszről van szó, akkor 10 feletti értéket fogunk mérni. Ha ilyet tapasztalunk, akkor azonnal vigyük be a gyereket a sürgősségi osztályra. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy 33,5-ig mér a vércukorszint mérő. Ha azt látjuk a kijelzőn, hogy "HI", az azt jelenti, hogy olyan magas az érték, amit már nem tud megmérni, ilyenkor azonnal be kell menni a kórházba.

Ahhoz, hogy reális adatokat kapjunk, nem árt odafigyelni néhány részletre. Reggel, még étkezés előtt végezzünk el egy ujjbegyes mérést, majd az elfogyasztott normál reggeli után két órával ismételjük meg a mérést.

- Egyes típusú diabétesz esetén nem végzünk terheléses vizsgálatot. Ez ugyanis súlyos vércukorszint kiugrást okozhat a gyermeknél. Ezért nagyon fontos az éhgyomri mérés, hiszen ha látjuk, hogy ez az érték 6 felett van, biztosak lehetünk benne, hogy valami nincs rendben. Teljesen felesleges megterhelni a gyermeket még egy reggelivel is, hogy aztán még magasabb legyen a vércukor szintje. Hét feletti éhgyomri vércukorszint esetén diabéteszről beszélünk, legyen az egyes, vagy kettes típus.