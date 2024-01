A rajthoz álló Takács László egyesületi elnök érdeklődésünkre elmondta, hogy a szervezet célja a futás népszerűsítése. A szilveszter is lehetőséget ad erre, közösséget is építenek.

Mint megtudtuk, már zajlanak a huszonegyedik Szigetköz Félmaraton előkészületei, melyet idén április 14-én szerveznek meg, nevezni pedig már január közepétől lehet.

– Négy éve futok komolyabban, most a fiam is elkísért. A futókat Bezenye-Paprét között egy kis meglepetéssel is vártuk. Négy éve díszítek ott fel karácsony előtt egy bokrot, most ebben december 23-án barátaim is segítettek. Ott pálinkával, pezsgővel készültem – emelte ki Behonné Erdős Mónika, aki már maraton mellett a Velencei-tavat és a Balatont is körbe futotta.

A Szilveszteri Futás távja öt kilométer volt, de lehetett többet és kevesebbet is futni. A futás végén mindenkit megvendégeltek egy pogácsával, meleg teával vagy forralt borral.