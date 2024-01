- Érkezett már megkeresés hozzánk, de örömmel fogadunk további jelentkezőket, hogy még szélesebb körben eljussunk a program résztvevőihez. Szeretnénk, ha a legközelebbi, február 25-én délután megrendezett ökosikken már kibővült csapattal és helyszínekkel tudnánk várni az érdeklődőket - emelte ki Borbás Ágnes.

A vasárnapi alkalmakon sokan meg szoktak fordulni és rengeteg cserére szánt darabot hoznak, ezért fontos, hogy kényelmesen elférjen minden, az időjárástól függően. Hiszen a hidegebb hónapokban, vagy az esős napokon zárt térben rendezik meg az akciót.

- Remek önkéntes csapatunk van, már több mint 20 fővel dolgozunk együtt, de örömmel fogadjuk az új becsatlakozókat is. A diákoknak remek lehetőség a közszolgálati munka elvégzésére is, hiszen igazolást is adunk -tette hozzá az egyik szervező.