Kiskamaszkorba lépett a 2017-ben alapított Macskakő Gyermekmúzeum, ahol pénteken szülinapi ünnepséget szerveztek. Az érdeklődőket többek között sütizéssel, családi activity-vel és játékos feladatokkal várták, melynek keretében régi és új iskolaszereket kellett a gyerekeknek szétválogatniuk, illetve iskolaköpenyeket is próbálhattak. A játékos feladatok között szerepel versolvasás is, amelyek segítségével iskola témájú műtárgyainkat is felfedezhetik a szülinapi buliban résztvevők.