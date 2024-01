Rendhagyóan indult a nyugdíjasegyetem idei első előadása: Szilágyi Miklós okleveles fúvós- zenekari karnagy, zeneszerző, Kőszeg Város Fúvószenekarának karnagya fakasztotta dalra az érkező hallgatókat. A korábbi tanév legnépszerűbb előadóját közel telt ház várta a magyar- óvári egyetemi kar PHARE-épületének nagytermében.

A közös éneklés után kisorsolták az online játék nyerteseit, Vizsy-Gombosi Lilla polgármesteri titkárságvezető kiemelte: ezúttal 101 válasz érkezett, ebből nyolcvan volt helyes – közülük sorsolt Farkas Ervin evangélikus lelkész, akinek előadásához kapcsolódtak a kérdések.

Szilágyi Miklós karnagy többször is dalra fakasztotta a közönséget. Fotó: Mészely Réka

Szilágyi Miklós ezúttal Olvassunk kottát – a zene lejegyzésének története című előadásával készült.

– A kotta nem varázslat, hanem egy évezredek folyamán kifinomult rendszer, amit érdemes közelebbről is megismerni – kezdte a fiatal karnagy, rámutatva, hogy a zene egyidős az emberiséggel. Kitért arra, hogy mi a kotta, mi a zene, a zene lejegyzésének történetét is vázolta. Mint elmondta, I. Gergely pápa idején kezdték összegyűjteni a gregorián énekeket és megfogalmazódott ezek át- örökítése is. Arezzói Guidónak is sokat köszönhetünk: ő már a kotta négy vonalát, C és F vonalat és kulcsot is használt, illetve a szerzetesek énektanítását is szolmizációval kezdte. A mai kódrendszer a XVII. századra készült el, s persze napjainkra is sokat finomodott.

Az előadáshoz kapcsolódó online játék január 12-től két hétig lesz elérhető a város honlapján.