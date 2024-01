Négy év kihagyás után szombaton újra megrendezik Győrben a médiabált, melyre gyorsan elkapkodták a legszebb estélyiket a hölgyek a belvárosi Bolero Divatáruházban is.

– Ha bál, akkor hosszú, földig érő ruhát szoktak választani. Ehhez mindenki saját alkatához és ízléséhez választhat merészebb kivágást. A divatszíneket tekintve tavaly az élénkebb árnyalatok domináltak, idén visszatért a fekete és a szürke, valamint a sötétebb, érettebb színek. Az alkalmi ruhák szabása egyszerűbb, az anyagok feltűnőbbek. Idén jöhet minden, ami fénylik, csillog, illetve flitteres – fejtette ki Bognárné Antal Csilla, az üzlet tulajdonosa.

– A dresszkódokat (kötelező viselet) a nagyobb rendezvényeken sokan félreértelmezik. Nem kötelező a fekete ruha. A férfiaktól elvárt a szmoking csokornyakkendővel és a fehér ing. A hölgyek pedig bármilyen egyszerű, letisztult, sötétebb nagyestélyit vagy hosszú koktélruhát is felvehetnek – tette hozzá Bognárné Antal Csilla.

Baranyai Vivien világbajnok fodrász szerint különleges fonásokkal is fel lehet dobni a báli frizurát. Fotó: Rákóczy Ádám

Mindig nagy kérdés a hölgyeknél, hogy testhez simuló vagy bővebb fazont válasszanak, hiszen a bál az elegáns vacsoráról, táncról és a szórakozásról is szól.

– A báli ruha kiválasztása az alkalomtól függ, illetve alkati kérdés. Az egyéniségünket a színeken keresztül tudjuk belevinni. Széles a választék abban is, hogy pántos vagy anélküli, illetve rövid, háromnegyedes vagy hosszú ujjú ruhát viseljünk, viszont gyakoriak a nyakban gombolós fazonok – mutatta végig kínálatát a győri üzlet tulajdonosa.

Csilla szerint stólát gyakran viselnek még ma is a hölgyek, viszont a kesztyű már csak az operabálokon figyelhető meg, ahol a férfiak is frakkot és cilindert húznak. – Egy-egy egyszerűbb darabot bármilyen kiegészítővel fel lehet dobni és át lehet formálni, ezzel pedig nem csak egy napra szólhat az ünnepi viselet – hívta fel a figyelmet a szakember.

Bognárné Antal Csillától megtudtuk, hogy a médiabálba kifejezetten a fekete és a sötét- ezüst árnyalatokat választották a hölgyek. – Hamarosan megrendezik a győri bált, illetve elkezdődnek az egyesületi és iskolabálok is, amikre már nézelődnek, keresgélnek az üzletekben. Vannak, akik már kész tervekkel érkeznek és azt a bizonyos ruhát keresik – fűzte hozzá. De sok a tanácstalan elsőbálozó is, akiknek Csilla és munkatársai örömmel segítenek, hogy tündökölhessenek az estélyen.

Baranyai Vivien világbajnok győri fodrász tíz éve foglalkozik alkalmi frizurákkal, különleges fonásokkal díszített hajakkal. – Szívvel-lélekkel készítek báli frizurákat is és szerencsére évről évre egyre többen keresnek meg emiatt. A frizura szinte élő reklámként működik a hölgyek körében az ilyen eseményeken. Nagyon vegyes, ki mit szeretne. Sok esetben konkrét elképzeléssel és fotókkal érkeznek a vendégek, vagy már rutinosak és bevált kontyot választanak. Fontos elmondani, hogy mindenkinek más a hajszerkezete és -mennyisége, így abból kell kihozni a legtöbbet. Szerencsére klienseim megfogadják a tanácsaimat és elégedetten távoznak a nagy napra – fejtette ki a világbajnok fodrász.

– Ha bálra készítek hajat, kétféle típussal találkozom: laza kontyot kérnek vintage stílusban, vagy félig feltűzött frizurát, illetve a laza fonatok is divatosak idén. Viszont van olyan is, aki csak hullámos, kiengedett hajat választ – tette hozzá Baranyai Vivien, aki szerint a hajdíszek is népszerűek, főleg a kövesek és hajlíthatók. Közkedvelt még az apró, letisztult gyöngyös tűzés is. Mindezt a ruhához és az ékszerekhez igazítva.

Vivien inkább a feltűzött vagy kontyba fogott frizurát ajánlja a bálra, hiszen sokkal kényelmesebb viselet a táncos lábú bálozóknak, illetve a ruhát sem takarja el. A győri fodrásznak rengeteg foglalása van a szezonra, hiszen javában zajlanak a sport- és vadászbálok is.