Vasárnap este különleges és egyben kísérteties holdhaló ragyogta be az eget a Szigetköz felett. A különleges légköroptikai jelenség mindaddig elcsíphető, amíg fátyolfelhős az idő. Vasárnap késő este gyönyörű holdhaló ragyogta be az eget az ország ÉNY-i felén. A holdhaló a Napot vagy a Holdat körülvevő fehér vagy vöröses színű fénykör. Mivel éjjel az ég sötét, és a Holdra nézni sem annyira vakító, így sokkal könnyebb észrevenni a jelenséget, mint nappal. A jelenség úgy jön létre, hogy a fénysugarak visszaverődnek a felhők jégkristályainak belső vagy külső lapjairól. A különleges légköroptikai jelenség mindaddig megtekinthető, amíg fátyolfelhős az idő, mert a felső troposzférában lévő csapadék megfagy bennük, és így kialakul a jegesedés. A holdhalókat a frontok előhírnökeinek tekintették régen, ugyanis sokszor az érkező melegfrontokat megelőző magas szintű felhőzet érkezésekor alakultak ki és ez ma is így van, hiszen a jelenlegi számítások szerint a mai nap folyamán egy melegfront, a holnapi napon pedig egy hidegfront érkezik.