Rekordszámú versenyző a töpörtyűsütő napon Levélen - fotók

A jó alapanyag, az eltalált hőfok a sütésnél és egy jó közösség is kell az igazi töpörtyű készítéséhez, no meg kiváló hangulat is elengedhetetlen. Egyikből sem volt hiány szombaton Levélen, ahol ezúttal rekordszámú, huszonhat csapat próbálta ki magát a népszerű megmérettetésen. A zsűri szerint egyre jobb „alkotások” születnek, ezúttal a helyi iskola tanárai vihették újból haza az első díjat, az ezzel járó Vándorfakanalat és érdemelték ki a Levél Község Töpörtyűsütő Mestere címet.

Remek volt a töpörtyű és a hangulat is Levélen

Egyre népszerűbb a töpörtyűsütő nap Levélen Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén rekordszámú, huszonhat csapat versenyzett. A jó hangulatú megmérettetésen jártunk, ahol az ízletes töpörtyűk mellett a helyi nyugdíjasklub jóvoltából illatos fánkot is kóstolhattunk. Fehér Attila főszervezésében nyolcadszorra versengtek, sokan a kezdetek óta indulnak, de most új nevezőkre is bukkantunk. Több csapattal kerestük a jó töpörtyű titkát, s bár mindenki másként fogalmazta meg, egy biztos, kell a jó hangulat is. Ez itt adott volt... – Egy kocsmai beszélgetésből indult az ötlet: szervezzünk egy versenyt, mutassuk meg, milyen is a jó töpörtyű, mert annak készítéséről nagyon megoszlanak a vélemények: hogy kell a zsírszalonna alá víz vagy nem, meddig kell és hogyan sütni, a végén pedig kell hozzá a tej? – avatott be Fehér Attila. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, és a végén azt mondja: jövőre is eljövök! – vette át a szót Kiss Béla polgármester, aki barátaival tavaly után idén is indult a megmérettetésen. Büszkén mondta, hogy a töpörtyűsütés nemcsak a helyiek körében népszerű, hanem más településekről is érkeznek. Idén Ásványrárótól Rajkáig jöttek versenyzők. Fotók a töpörtyűsütésről

Rekordszámú versenyző a töpörtyűsütő napon Levélen Fotók: Kerekes István

Jáni Lajos, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körének elnöke arról számolt be, hogy ők idén két csapattal is neveztek. Kiemelte: a jó alapanyag mellett a hőfok megfelelő megválasztása kell a sütésnél, tejet meg csak akkor kell hozzáadni, ha nem pirul a töpörtyű. A helyi nyugdíjas egyesület töpörtyűjét Földes László és Hofbauer András kevergette szakértően. Szerintük az ilyen programok a közösséget is erősítik, építik és összehozzák az embereket. Míg a férfiak a töpörtyűvel foglalatoskodtak, addig a nyugdíjas asszonyok fánkot sütöttek. Domonkos Vincéné Eta, a helyi nyugdíjas-egyesület elnöke szerint ennek már hagyománya van, hogy ezen a programon fánkkal, a traktorfesztiválon palacsintával és lángossal kedveskednek a vendégeknek. A Lezsírozva csapatot alkották a legfiatalabbak, többségük 18-19 éves: volt köztük, aki már személyesen is készített otthon töpörtyűt, a többiek Youtube-ról szereztek hasznos információkat. Maár Bálintnál volt főként a fakanál, aki szerint alacsony lángon kell kezdeni a sütést, majd utána feltekerni a lángot. A Szoboszlai Sándor, Niczki Krisztián és Kiss József Attila alkotta zsűri immár komoly tapasztalattal vágott újból a kóstolásba. Itt egyébként a töpörtyűk íze, állaga mellett a zsírt is díjazták. Nagyon szoros versenyben a Keverő Nevelők csapat lett az első, tavaly után ismét kiérdemelve a Vándorfakanalat és a Levél Község Töpörtyűsütő Mestere címet. A Horgászok második, az Óvári Lacik harmadik helyen végeztek, de egy emléklap erejéig minden csapatot megtapsolhattunk. A jó alapanyag – melyet idén a német nemzetiségi önkormányzat biztosított – mellett egy jó közösség is kell. Egy ilyen program az egész tantestületet összehozza – vélekedett Farkas János iskolaigazgató, akinek csapata hatalmas ujjongással fogadta az ismételt első díjat!

