A játék 2024. január 20. -ig tart. Folyamatosan érkeztek a legszebb halak a szövetséghez, ma ismét nem mindennapi fogásokat mutatunk meg Olvasóinknak.

1. Szalai Patrik Gergő a Dunán fogott ebben az évben egy egy kilogrammos szivárványos pisztrángot. A különleges halat feeder technikával fogta ki, felszerelése 0.22mm-es monofil főzsinór, 0.16mm-es monofil előke, 10-es horog volt. A fogáshoz csontit használt.

2. „Őszi márnázás közben, Véneknél jött ez a hal” – írja Bóna Gábor, aki egy körülbelül 20 centiméteres kecsegét fogott, feederes szerelékkel, 12-es horoggal. A csalija csonti volt.

3. „A Hanság-főcsatornán kifogott ponty súlya 17,35 kg és faroktőig 84 cm volt. Ezt követően a horgászat is pörgősebbé vált, a nagy pontyot követte még több darab társa is, öt és nyolc kilogramm közötti súlytartományban –írta Bujtás Géza. Gratulálunk neki is a szép fogáshoz!