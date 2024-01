Összesen 3948 újszülöttet regisztráltak tavaly a győri és a soproni anyakönyvi hivatalokban. Ez szinte ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Győrben 3119-en születtek.

Közülük ötvenkét kislány kapta a Hanna nevet, szorosan utánuk a második leggyakoribb név a Luca. Az Anna továbbra is dobogós, csak egy hellyel csúszott az előző évihez képest. Akkor a Zoéval holtversenyben volt második helyezett, utóbbi most a top tízbe sem került be. Helyette újra népszerű az Olívia, a Róza és az Aliz. A Sára, a Flóra és a Janka régóta kedvelt, szinte minden évben benne vannak az első tizenötben.

Győrben a fiúk közt a legkedveltebb három név ugyanaz volt tavaly, mint 2022-ben, csupán a sorrend változott. Olivér lett az első, ötvenöt kisbaba kapta ezt a nevet, a második a Dominik, amelyet ötvenkét alkalommal választottak, a harmadik pedig a Marcell, szintén szoros versenyben, ezt 50-szer anyakönyvezték. Az előző évhez képest nagy változás, hogy az akkor ötödik helyezett Noel nem került a top tízbe. Helyette sokan döntöttek a Zalán, a Máté, a Levente és a Bence nevek mellett, csakúgy, mint a Botond, Dániel és Zsombor mellett.

Különleges kérelmek

A győri anyakönyvi hivatalban számos különleges nevű gyermeket is anyakönyveztek. Ilyen volt lányoknál az Afrodité, Adélia, Csinszka, Freja, Kimberli és a Bojána. Fiúk közt ritkaság a Baltazár, Lionel, Idrisz, Medox, Boár, Szeverián és az Ászlán.

Kissné Pápai Andrea, az anyakönyvi osztály vezetője a Kisalföldnek elmondta: néhány esetben új nevet kellett választaniuk a szülőknek, mert az eredeti nem szerepelt a hivatalos jegyzékben.

– Ilyen volt például a Szefóra vagy a Theó. De évről évre érkeznek be kérelmek a Noah-val kapcsolatban is. Utóbbi kettőnél a „h”-val bővített alakot már többször elutasította a Nyelvtudományi Kutatóközpont.

Nem csak újszülötteknek jegyeztetnének be

A soproni anyakönyvi hivatal tájékoztatása szerint tavaly sok kisbabának örülhettek a városban, hiszen 829 újszülöttet anyakönyveztek. A legkedveltebb fiúnevek továbbra is az Áron, a Benett, a Bence, a Dominik és az Olivér voltak, amelyek a korábbi évekhez képest mit sem veszítettek népszerűségükből. A lányoknál a Hanna, a Kamilla, a Luca, a Mira és a Zoé nevek szerepeltek előkelő helyen. Igazi ritkaságnak számított a fiúknál az Eliot, az Arián, a Miró, a Bercel és a Belián, a kislányoknál pedig a Palmira, a Bora, az Elfi, a Rella, a Letta és a Zamina.

A Nyelvtudományi Kutatóközponthoz új nevek bejegyzésével kapcsolatban tavaly átlagosan havi 40–50 kérelem érkezett. Megkeresésünkre elmondták: új jelenség, hogy több esetben a kérelmező nem újszülött gyereknek kéri a nevet, hanem saját magának, mivel nevet szeretne változtatni.

jóváhagyott bejegyzési megkeresések

– A beérkezett kérelmek közül a központ összesen végül 39 női és 25 férfinevet engedélyezett. Természetesen több olyan név is volt – mintegy 20–25 esetben –, amelyet más írásmóddal anyakönyvezhetőnek tartottak, de abban az alakban már nem akarták bejegyeztetni – írta meg válaszában dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs.

A jóváhagyottak közül többen becenevet akartak anyakönyveztetni, ilyen volt például az Ancsa, Ili és Teca. Voltak, akik kettős nevet kértek, mint az Annarózsa, de előfordult megkeresés a japán Kjókó és Kaori formára, vagy a szanszkrit Paldzomra, Mádhurira is. A férfinevek között többször előfordul valamely név rövidült alakja: Náel – Nátánael, Pipó – Filippo, Dárizs – Dáriusz, Korbin – Korbinián.