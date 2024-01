Az Egy Hullámhosszon Kulturális Egyesület a Viharos Évszázadok programsorozat keretében látta vendégül Kassai Lajos lovasíjászt a Cselley-házban kedden este. Teltház volt kíváncsi az ismert szakemberre.

Czére Zsuzsanna, az egyesület vezetője kiemelte: a programokkal céljuk visszatekinteni viharos évszázadainkra, rámutatni arra, hogy melyek azok az értékeink, amelyeket érdemes megőrizni, hogy az eljövendő viharos évszázadokat is át tudjuk vészelni.

Fotó: Kerekes István

– Egy ügyű vagyok – kezdte mosolyogva előadását Kassai Lajos, mert mint mondta, kezdetektől egy ügyet szolgál. 36 éve kezdődött el a hivatásos pályafutása, mely időpontra lerakta a lovasíjászat alapjait. 1994 óta szerveznek az Eredeti Kassai Rendszer keretein belül versenyeket. A világhírű lovasíjász arról is beszámolt, hogy egy olyan világszervezetet is alapított, melynek célja egyesíteni a lovasíjászokat egy hiteles, szakmai alapokon nyugvó, nemzetközi rendszer szárnyai alatt, azért hogy a sportág bekerülhessen az olimpiai sportágak közé. A szervezet központja Svájcban található.

Az öt Guiness világrekorddal rendelkező szakember, mint mondta, előadása célja az is, hogy legyünk büszkék magyarságunkra. Párhuzamokat vont a nyugati és az iszlám világ között, melyek szerinte nem párhuzamos világok, hanem ellentétes világok. Hangsúlyozta: fontosak a hagyományaink.