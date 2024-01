Új élet Lászlóval

Pocakot az erdőben találták néhány éve, az egyik fához volt láncolva, ma már viszont boldog gazdis kutyaként éli mindennapjait.

Még tavalyelőtt november végén indult útnak a Győri Állatmenhelyről, hogy megkezdje a gazdis kutyák boldog életét. Az elején kicsit aggódtak az önkéntesek a szökési hajlama miatt, de gazdája, László remek munkát végzett. Láthatóan Pocak a legjobb kezekbe került. Megkezdték közös életüket, rengeteget tanulnak, kirándulnak és játszanak. Pocak borzasztóan hűséges és szerető szívű kutya. Imádja a gazdáját, és rendkívül hálás a sok-sok törődésért, amit nap mint nap kap.

Pocak kiegyensúlyozott életet élhet Lászlóval.



Kutyasuliban tanulnak

A Győri Állatmenhely dolgozói elégedettek, hogy a gazdi, László megfogadta a tanácsai­kat, és rendszeresen járnak kutyasuliba, így az egykor árva eb a szükségleteinek megfelelő fizikai és szellemi lefárasztásban részesül.

Amellett sem lehet elmenni, hogy mekkora szeretetben, megbecsülésben él a fekete szépség. A gazdis fotókon látszik, mennyit mosolyog, rengeteget izmosodott, kiegyensúlyozott kutyává vált, és a gyerkőcökkel is remekül kijön.

László úgy fogalmazott, hogy Pocak egy négy lábon járó tündér-angyal, aki olykor terminátor és flegma, de okos és csodálatos társ, akit csak imádni lehet.

Töretlen bizalom

A másik csodatörténet Kai és Andi története, akik több mint két évvel ezelőtt találtak egymásra, és azóta is töretlen az egymás iránti bizalmuk, szeretetük. Noha Kai flegmasága, makacs viselkedése időnként okozott némi nehézséget, de új gazdájának, Andinak köszönhetően sikerült összecsiszo­lódniuk.

Andi és Kai elválaszthatatlanok, mindenhová együtt mennek.

Fotó: Győri Állatmenhely

Világjáró husky

Rengeteg tanuláson, kalandon, túrázáson van már túl az elválaszthatatlan páros. Kai igazi világjáró lett, olyan sok élménnyel gazdagodott ez idő alatt, amennyivel talán sok kutya egész életében sem. Kai pedig nagyon okos, kiegyensúlyozott és felhőtlenül boldog életet élhet Andi mellett, akit árnyékként követ mindenhová, akár a munkahelyére is. A Győri Állatmenhely egykori lakója husky fajtájából adódóan imádja a havas tájakat, sokat túráznak is arra. A macskákkal és a gyerekkel is megtalálja a közös hangot, és rengeteg négylábú barátra is szert tett az évek alatt.