Szinte nincs olyan ember, aki az ünnepi lakomáknak köszönhetően ne szedne fel magára kisebb-nagyobb túlsúlyt az év elejére. Sajnos télen a kevesebb mozgás miatt eleve hajlamosabbak vagyunk a hízásra, és még az év végi lakomák is rajtunk hagyják nyomaikat. Szerencsére van megoldás arra, hogy az óévben ránk rakódott felesleget ledolgozzuk.

- Tudni kell, hogy a hidegebb időszakokban egy kicsit a saját testünk is ellenünk dolgozik, télen a melegítés miatt plusz energiára van szüksége szervezetünknek és jobban kívánjuk a nehezebb ételeket, az édességet is. Az ünnepek alatt pedig finomabbnál finomabb falatokkal kínálnak bennünket és ilyenkor hajlamosak vagyunk a kevésbé egészséges ételeket választani. Elhatározás nélkül azonban nem érdemes nekiállni a felesleg leadásának, hiszen enélkül bármit is teszünk nem fog menni - kezdte Egresitsné Tóth Zita.

- Amennyiben az elhatározás megvan, csak el kell indulni az úton és ha egyedül nem megy, segítséget kell kérni, nem szabad feladni. Ha az ünnepeket követően hirtelen kezdünk el diétázni az ugyanolyan rossz, mint az ünnepek alatti túlevés. Mindenképpen a fokozatosság elvét javaslom, szépen lassan, lépésről-lépésre kezdjünk neki. Például próbáljunk meg egy-egy olyan hetet bevezetni, amikor kevesebb húst és több zöldséget eszünk, de akár átmenetileg, a teljes húsmegvonást is kipróbálhatjuk, jót fog tenni, meghálálja emésztőrendszerünk - tette hozzá a szakember.