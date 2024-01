Mi a méhviasz titka?

Miért marad benne ropogós a saláta levele? Erre is kíváncsiak voltunk, amikor meghívtuk Fülesné Bízó Henriett Mónikát podcast stúdiónkba, de a győrújbaráti Füles Családi Méhészet és Kertészet háziasszonya azt is elárulta nekünk, hogyan készíthetünk otthon magunknak méhviaszos kendőt. Az interjú alatt még egy különleges penészes kihívásra is ígéretet tett Heni, ha kíváncsiak rá, hallgassák meg!