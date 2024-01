- A január mindig egy új év, új lehetőségek, fogadalmak és kihívások keresése, a megújulás időszaka, talán pont ezért is alkalmas az életmódváltásra és arra, hogy esetlegesen kipróbáljuk a vegán étkezést - kezdte Bojtor Gyula.

- A veganuár kihívás arra is kiváló, hogy az ember ez alatt az egy hónap alatt felkészüljön és megtapasztalja, hogy mi történik, ha megpróbálja ezt a fajta étkezést, de azoknak is kedvez, akik nem akarnak örökre lemondani a megszokott élvezetekről, de szeretnének ökotudatosabban étkezni és ha nem is végleg, de legalább egy időre lemondanak az állati eredetű élelmiszerekről - tette hozzá.

A vegán ételek jótékonyan hatnak szervezetünkre - vallja Bojtor Gyula Fotó: Szalay Károly

- Az egy hónap nem túl sok és nem is kevés, viszont pont elegendő arra, hogy szervezetünkben komoly változásokat érhessünk el. A testünk kifejezetten jól reagál a húsmentes étkezésre, több energiánk lesz, jobb lesz az emésztésünk, szebb a bőrünk, csökkenthető a koleszterinszint, pihentetőbbé válik az alvás, javul a közérzetünk. A beszámolók szerint egyfajta könnyedség lesz úrrá az emberen, a "kajakóma" érzés elmarad, a "civilizációs betegségek" tünete, mint például az allergia csökken. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy miután elhagyta a tejet az ekcémás tünetei is mérséklődtek. Összességében mind kívülről, mind pedig belülről jól látható változásai vannak - sorolta a szakember a jótékony hatásokat.

- Annak érdekében, hogy az esetleges kellemetlenségeket elkerüljük fontos odafigyelni arra, hogy mit mivel eszünk. Szerencsére a vegetáriánus étrend nagyon színes és változatos, könnyen variálható, semmiről nem kell lemondanunk. Azt gondolom, hogy a veganuárba mindenki bátran belevághat, kipróbálhatja a vegetáriánus vagy vegán étkezést, hiszen ennek köszönhetően megismerhetünk egy másfajta világot és nem mellesleg csodát tehetünk szervezetünkkel - zárta a beszélgetést.