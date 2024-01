Ezeregyszáz kilométerre, az óhazánkban, az Etelköz határán is magyarul beszélnek – közölte az egyesület vezetője, Szabó Gyula lapunkkal. Ezúttal az ottani gyermekek egy videóban, karácsonyi ének eléneklésével köszönték meg a sok segítséget, egyben mutatva, hogy a magyar nyelv határainktól távol is él és teret tör magának. Mint a lapunknak írt levélben hangsúlyozzák, Szászkútfalun nemcsak az Isten kegyelme nyilatkozott meg, hanem sok jó magyar segítő szándéka és jóakarata is.

A szászkútfalui példa bizonyítja, igenis van magyar összetartozás, vannak közös ügyeink, akárhol is legyünk ebben a világban. És még egyre is direkt bizonyíték ez a hely, népünk csak akkor maradhat fenn, ha felismerjük a nyelv összetartó, határt nem ismerő erejét. – Nagy szó viszont, hogy Magyar Ház épült idén, és az elveszett generáció gyermekei már oda járnak. Tudni kell, hogy magyarul az itteniek csak idegen nyelvként tanulhatnak. Nem volt hiába a misszió. Ezek a gyermekek már magyarul beszélnek! – fogalmazott Szabó Gyula.

A szászkúti gyerekek videóüzenetben karácsonyi énekekkel köszönték meg a támogatást.