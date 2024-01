Dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunkat arról tájékoztatta: tavaly a leggyakrabban személyautók és tehergépjárművek gyulladtak ki az utakon. Az esetek felénél a motortérben keletkezett a tűz, ahol leginkább olajlerakódás, zsíros szennyeződés volt a kiváltó ok.

– Személyautóknál a tűz keletkezési helye elsősorban a motortér. Emellett lángra kapott autók hátsó ülése és az utastér elektromos hiba miatt, ahogy gyulladt ki alsó burkolat is. Kilenc jármű esetében nem lehetett megállapítani a tűz keletkezési helyét. – A rendszeres felülvizsgálat fontos, nem feltétlenül elegendő kétévente a műszaki vizsgán elvégzett karbantartás. A járműveknél a műszaki állapot, az életkor és a karbantartottság hármasán sok minden múlhat – fogalmazott lapunknak dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy. Hozzátette: az eseteknél személyi sérülés nem történt. – Ajánljuk, hogy a tulajdonosok tartsanak porral oltót az autójukban. Tavaly hat esetben próbálták meg a tüzet eloltani még a tűzoltók kiérkezése előtt, ebből ötször sikerült is. A készülékkel mérsékelni tudjuk a tüzet, vagy megakadályozhatjuk a továbbterjedését.

Vasárnap délelőtt egy rönkszállító égett ki Bakonyszentlászló külterületén. A veszprémvarsányi tűzoltók kezdték meg az oltást.

Fűtés mindenütt

Az autókban egyre több fűtőberendezés található – ülésfűtés, kormányfűtés, tükörfűtés –, ezek főként télen az igénybevétel miatt rendszeres felülvizsgálatot, karbantartást igényelnek.

Fontos, hogy az üzemanyagot vagy olajat is nagy körültekintéssel töltsük az autónkba, hiszen a szétfolyt éghető folyadék is könnyedén meggyulladhat egy szikrától.

A Kisalföld által megkérdezett autószerelők szerint a legtöbb gépjárműtűz megelőzhető lenne, ha az autótulajdonosok rendszeresen karbantartanák járműveiket. Szerintük érdemes ellenőrizni a különféle folyadékok szivárgását, az elektromos vezetékek állapotát, és azt, hogy megfelelően zár-e a tanksapka.

Lapunknak azt is kiemelték: csak megfelelő műszaki állapotban lévő autóval keljünk útra.

Jobb lenne megelőzni a bajt. Prenner Gyula autószerelő is azt hangsúlyozza, hogy télen elengedhetetlen a fűtőberendezések karbantartása, a sérült kábelek felülvizsgálata.

Fotó: Rákóczy Ádám

A vezeték a gyenge pont

A győri Prenner Gyula autószerelő szerint télen rendkívül fontos a különböző fűtőberendezések karbantartása, s az esetleges sérült kábelek felülvizsgálata. Mint mondja: leginkább az utólagosan beszerelt ülésfűtések okozhatnak gondot a személyautókban.

– A sérült kábelek zárlatot idézhetnek elő, gyakorlatilag elég egy szikra a bajhoz. Tapasztalataink szerint a leggyúlékonyabb az üzemanyag-vezeték. A gépjármű-tulajdonosok soha nem szokták megnézetni, még akkor sem, ha benzinszagot éreznek a kocsijukban. Ezek általában fémből és gumiból vannak. Az előbbi elrozsdásodik, a gumi megrepedezik. Fontos a karbantartás, s a cseréjük – fogalmazott lapunknak Prenner Gyula.

Hozzátette: – Legyen porral oltó a kocsiban. Kötelezővé tenném. Egy legyen az üléstérben, egy pedig a csomagtartóban. Ezt be kellene tartatni a sofőrökkel, már csak azért is, mert ha éppen nem a saját járművünkkel történne baj, akkor is azonnal segíteni tudnánk a másiknak.

Legutóbb rönkszállító égett

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy rönkszállító Bakonyszentlászló külterületén vasárnap délelőtt. A helyszínre a pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók vonultak ki, s két vízsugárral oltották el a lángokat. Információink szerint személyi sérülés nem történt. Azt egyelőre nem tudni, hogy mitől keletkezett a tűz és kapott lángra a jármű.