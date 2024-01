Egészséges táplálkozás, több mozgás, megtakarítások, spórolás, kevesebb alkohol, dohányzásról való leszokás, több utazás – ezek a leggyakoribb és legnépszerűbb újévi elhatározások. Persze mindig akadnak olyanok is, akik nem tartják meg fogadalmaikat, vagy éppen emiatt nem fogadnak meg semmit az új esztendőre. Rengeteg vendég volt az év utolsó hónapjaiban is az edzőtermekben, viszont az ünnepek után még többen keresnek sportolási lehetőségeket. A nagy átlagot tekintve negyven százalékuk edzőt igényel, hatvan százalékuk önállóan edz.

Petrovicz Máté szerint egyértelműen az év eleje, a január és a február a leglátogatottabb, ilyenkor általában harminc százalékkal nő a forgalom. – Abszolút ez a csúcsidőszak. Havonta mintegy négyszázan fordulnak meg nálunk, ezekben a hónapokban viszont 100–150 vendéggel többen ragadnak súlyzót, futnak és kerékpároznak – folytatta a személyi edző, a négyszáz négyzetméteres győri FoxGym edzőterem tulajdonosa.

Sok újonc fiatal és idős

A tulajdonos szerint az ünnepek utáni pánik generálja a forgalmat, de előtte is sokan edzenek, csak hogy többet ehessenek karácsonykor. A tapasztalatok szerint aki ilyenkor kezd el konditerembe járni, általában maximum februárig bírja, de olyanok is meglátogatják őket, akik életükben nem jártak még edzőteremben.

– Azt kell mondanom, a Covid jót tett az ágazatnak, a bezártságot felváltó mozgás népszerű lett az emberek körében. Aki most akar betérni hozzánk, azt ajánlom, legyen óvatos, érdemes ugyanis személyi edzőt fogadni a megfelelő kezdéshez. A kardió és a súlyzós gyakorlatok egyaránt fontosak, nálunk a teremben 10–12 fő segíti az újoncokat. A vendégkör széles, most a roham idején nemcsak a fiatalok, hanem az idősek is motiváltak és fogyni szeretnének – részletezte Petrovicz Máté. Hozzátette: – Egyre több az idős vendégünk, nem ritka, hogy hatvan-, hetvenéves kuncsaftjaink végzik a súlyzós gyakorlatokat nap mint nap, és próbálják fitten tartani magukat. Az iskola téli szünete után pedig újabb és újabb fiatal beiratkozó vendégekre számítunk.

Támogató Életmódklub

A mosonmagyaróvári Cutler Gymbe, vala­­mint a győri és a soproni termekbe is szép lassan visszatértek az edzeni és sportolni vágyók.

– Sok új ember és régi törzsvendég jár hozzánk rendszeresen – kezdte Freimann Sándor, a Cutler Gym Móvár egyik tu­­lajdonosa és edzője.

– Évtizedek óta tapasztaljuk, hogy egyre többen kezdik az esztendőt fogadalmaik miatt az edzőtermekben. A Cutler volt az első, amely ezt támogatva életmódklubot hozott létre. Ennek lényege, hogy segítünk megtalálni a helyes utat, és közösséget is építünk azoknak, akik szeretnének egészségesebbek lenni – emelte ki Sándor.

Az edző néhány tévhitet is eloszlatott. – Sokan azt hiszik, hogy az életmódklubban fogyni kell, viszont külön dietetikus foglalkozik a tagokkal, hogy a megfelelő étrend mellett az egészségügyi problémákra is megoldást találjunk – tette hozzá.

Freimann Sándor (előtérben) mosonmagyaróvári edzőterem tulajdonos szerint főként január második hetétől akarnak sokan mozogni.

Fotó: Mészely Réka

60 nap, 60 kihívás

Idén a Cutler mosonmagyar­óvári edzőtermében indítottak el új évi programot, amelynek résztvevői 60 nap alatt 60 kihívást teljesítenek vasárnaptól. – Lépésről lépésre haladunk, amely főként a kezdőknek és a visszatérőknek kedvez. Egyéni mérésekkel kezdünk, majd Schmidt Zsófia dietetikussal folytatjuk, aki előadást tart a diétáról, és a két hónap alatt is végig segíti a tagok megfelelő étkezését. A további közös munka online folyik, edzőtermi és otthoni vagy szabadban elvégezhető edzéstervekkel, gyakorlatokkal. Viskárdi Ramóna Cross­Fit-edzőnkkel és Szikra Eszter vloggerrel közösen követjük végig a hatvan napot. A videóknak köszönhetően bármikor be lehet csatlakozni a programba. Eszter azt is megmutatja, hogy édesanyaként, gyermek és munka mellett is meg lehet valósítani ezt a kihívást, hiszen minden csak hozzáállás kérdése – hangsúlyozta Freimann Sándor.