A megyei szövetség a díjakra, jutalékokra, területi jegyekre vonatkozóan is adott tájékoztatást. Az állami horgászokmányok és szövetségi hozzájárulás díja 2024-ben nem változik. Az állami jegy jutalék is változatlan marad, mi azt jelenti, hogy teljes árú állami horgászjegy esetén ötszáz forint, emelt árú állami horgászjegy esetén ezer forintba kerül.

Az öt éve kiadott első horgászkártyák január 31-én járnak le. Az újakat a tervek szerint változatlan feltételek, érvényességi idő mellett és ennyi év után is változatlan áron adják ki. A megújult arculatú kártya a sikeres adategyeztetés után elektronikus változatban azonnal bekerül a horgász személyi profiljába, majd a plasztikalapú kivitelben a megszokott rendben postázzák a horgász által megadott címre, amely lehet horgászszervezet címe is. Az érvényes horgászkártya és állami horgászjegy az együttes feltétele a szintén megújuló horgász balesetbiztosításnak is, melynek költségfedezetét a jelzett horgászokmányok együttesen tartalmazzák. A horgászkártyát előre jelzetten a korábbiaknak megfelelően otthonról és az állami jegyeket értékesítő horgászszervezeteknél is meg lehet majd újítani.

A megyei horgász szövetség tájékoztatása szerint 2024-ben áremelést csak az éves parti megyei összevont jegy esetén érvényesít, melynek mértéke 6%. Így a jegy ára a jelenlegi 33.000 forintról 35.000 forintra módosul, a 65 év feletti jegy pedig 18.000 forint lesz. Az ifjúsági jegyet nem emelik, az ára 15.000 forint marad. A Duna-menti Szövetségek törekvése, hogy a horgászrendek minél inkább egységesedjenek. A megyei szövetség több tekintetben is enyhébb szabályozást követett a méretkorlátozásokban.

Az egységesítés jegyében 2024-től a ponty felső méretkorlátozását az eddigi 70 cm-ről, 60 cm-re módosítják és egyben súlykorlátozást is bevezetnek. Az elvihető maximális méret 6 kg. A szabálymódosítást a nagy halra vonatkozó pályázat is indokolta, mivel csak ekkor lehetett eredményesen pályázni a ponty törzsállományra. A szövetség a pályázat segítségével novemberben 4200 kilogramm extra méretű pontyot telepített.

A horgászrendben pontosításra kerültek az alábbiak, mivel az év során számos kérdés érkezett: a hármashorog és a drótelőke használata nincs tiltva a Szövetség vízterületein. A busa és a törpeharcsa a bojlis jeggyel is korlátlan mennyiségben elvihető. Hungarocellgolyóval továbbra sem lehet csalizni a pontytilalomban. A hallépcsők között feltüntetésre kerül a Jónási-hallépcső (nem újként, a térképen eddig is jelölve volt, csak a felsorolásból maradt ki).