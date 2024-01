- Nagyon fontos, hogy már kisgyermekkorban az iskolában is szánjunk időt a néphagyományok ápolására. Mivel egyre jobban kezd kikopni ezek ismerete, szeretném a tanulóimnak átadni. Mivel falun élek, ott még őrizzük a hagyományt - mondta.

- Ezúttal a pillefánk és az almafánk rejtelmeibe vezettem be a gyerekeket, de korábbi években már készítettünk rózsa- és szalagos fánkot is a farsangra hangolódva. Az almafánkra azért esett a választásom, mert egészségesebb és egyre kevesebb gyerek fogyaszt elegendő zöldséget, gyümölcsöt. Viszont a tésztába csempészve több vitaminforráshoz juthatnak. A pillefánk pedig nagyon gyors és egyszerű, keleszteni sem kell, csak összekeverni az hozzávalókat - ismertette Szabó Krisztián.

A győri tanító az egészséges életmódra nevelést is fontosnak tartja, ezért azt tervezi, hogy legközelebb a tepsis változatot is elkészítik a gyerekekkel, amit nem kell bő olajban sütni.

- A fánk akkor az igazi, ha baracklekvárral fogyasztjuk, de volt már rá példa, hogy helyette eperből készítettük el a gyerekekkel. Most megmutattam nekik, hogyan tudnak könnyen kigolyózni egy fánkot, illetve hogyan kell a forró olajba úgy beletenni a tésztát, hogy ne égesse meg a kezüket. Fontos, hogy ennek a finomságnak az elkészítésekor legyen a gyerekek mellett felnőtt, mert nem veszélytelen mutatvány - emelte ki Krisztián.

A tanító elárulta azt is, hogy a diákok minden évben nagyon várják a farsangot a jelmezes bál miatt is. A felvonuláson megmutathatják díszes és kreatív ruháikat, az öko, vagyis újrahasznosított anyagokból készített jelmezeket pedig külön díjazzák.

Serleget ér a legjobb fánk Győrságon

Győrságon régi hagyománya van a közösségi fánksütésnek, nyolc éve rendezik meg a Fánk-Ság programjukat. Idén hatodik alkalommal mérik össze tudásukat a fánksütők.

-Tavaly rekord számú, közel 20 versenyző jelentkezett. Nem is volt könnyű a döntés, hiszen rengeteg féle, fajta édességet kóstolhatott, majd pontozhatott a közönség - mondta el Antalné Császár Katalin az IKSZT vezetője és a program főszervezője.

Ezúttal is várják a helyi és környékbeli lakosok jelentkezését. - Ahány ház, annyi szokás, így a Fánk-Ságra bármilyen fánkkal - cukros, mázas, töltött, - lehet jelentkezni: szalogos-, túró-, rózsa-, pille-, csöröge-, ekler-, képviselő-, virág-, amerikai- vagy egérkefánk - sorolta Katalin. A zsűri pontozása alapján az első három helyezettet díjazzák, illetve a különdíjast is megajándékozzák. A legjobb egy évig birtokolhatja a vándorserleget.

- A győrsági rendezvényeken szinte elmaradhatatlan Bugyenszkiné Szemerédi Erzsébetnek köszönhetően a boldogi nagyrózsafánk, január 27-én a sütőversenyen a helyi nyugdíjas klub tagjai készítik el a résztvevőknek. Emellett kézműves foglalkozásokkal és a győrsági ugrókötél csoport előadásával várunk mindenkit - fogalmazott Antalné Császár Katalin.

Szabó Krisztián, a győri "tanító fakanállal" olvasóinkkal is megosztotta a gyerekekkel közösen elkészített pille- és almafánk receptjét:

Almafánk

Hozzávalók:

20 dkg finomliszt

1 csomag sütőpor

1 kávéskanál fahéj

1 csipet só

1 db tojás

3 közepes alma

1 evőkanál citromlé

aki szeretne 1 csomag vaníliás cukrot hozzáadhat

olaj a sütéshez

porcukor a szóráshoz

Elkészítése: Az almát vékonyan meghámozzuk, lereszeljük, majd elkeverjük a citromlével. A lisztet a sütőporral, fahéjjal, sóval (itt tegyük bele a cukrot, ha szeretnénk). Összekeverjük, hozzáadjuk a nem kinyomkodott almát és a tojást, majd galuska állagú tésztává kikeverjük.

Pihentetjük, még az olaj fel nem melegszik. Nem túl forró bő olajba kanál segítségével beleszaggatjuk.

Mindkét felét aranybarnára sütjük. Papírtörlőre szedjük ki őket, majd még melegen hintsük meg porcukorral. Lekvárral tálaljuk.

Pillefánk

Hozzávalók:

40 dkg liszt

3 evőkanál cukor

1 csomag sütőpor

2 db tojás

2 kisdobozos tejföl

olaj a sütéshez

porcukor a szóráshoz

Elkészítése: Az alábbi összetevőket: a lisztet, a cukrot, a sütőport, a tojást és a tejfölt jól összedolgozzuk. Majd lisztes kézzel kigolyózva vagy kanállal szaggatva bő olajban kisütjük aranybarnára. Papírtörlőre szedjük ki őket, majd még melegen hintsük meg porcukorral. Lekvárral tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok!