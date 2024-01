15 éve - Sokba kerülhet az önrész

Az autó-márkakereskedők komoly veszteségre számítanak a nemrég életbe lépett rendelkezés miatt, ami kötelezővé tette a leendő autóvásárlók számára a minimum 20 százalékos önrész kifizetését.

Ezzel együtt tény: az általunk megkérdezett autókereskedők szerint nem volt olyan vásárló, aki közvetlenül a szerződéskötés előtt értesült volna az új szabályról, mert a szigorítás híre néhány nap alatt elterjedt. Az elmúlt hét napban azért sem volt érzékelhető hatása a rendelkezésnek, mert a hiteligénylési kedv egyébként is visszaesett október óta. Az azért biztos: a megyében – a statisztikai adatok szerint – 217 gépjármű-kiskereskedésnek (autószalonnak) kicsit sem mindegy, lesz-e hosszú távú hatása az új rendelkezésnek.

Merthogy szintén a statisztikai évkönyvből tudható, hogy évente átlagosan háromezer autót vásároltunk eddig. Mint közismert, január 5-e óta sem új, sem használt autót nem vehetünk hitelre nullaszázalékos kezdőrészlettel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) rendelkezése legalább 20 százalékos saját részt írt elő, s a lehetséges futamidőt is csökkentette, tízről nyolc évre. Az biztos, hogy aki nagy számban értékesített autót vásárlói önrész híján, komoly veszteségre számíthat, elvben viszont minden – legalábbis az erősebbek közé tartozó – cég egyetért abban: nem baj az, ha tisztul a piac.

Ezt önmagában a nagyban érintett Nádor Autó Zrt. kereskedelmi vezetője is elfogadja, ahogy a bankok, úgy a kereskedések száma is csökkenni fog. Búzás Norbert elmondta: mivel hónapok óta nincsenek úgymond vásárlói rohamok, ezért az óév végén sem voltak, hiába lehetett tudni a január 5-től érvényes szigorításról. Október óta jellemző ugyanis, hogy akinek nincs pénze, az nem vállal még több adósságot, akinek van, az pedig most kivár. A Chevrolet, Opel és Saab márkakereskedés kereskedelmi vezetője szerint a PSZÁF rendelkezése esetükben leginkább a Chevrolet eladását érinti: a hiteligénylőknek átlagosan 30-40 százaléka ugyanis eddig nem fizetett kezdőrészletet. Búzás Norbert a Kisalföldnek úgy nyilatkozott a piac gyors átalakulása alatt egyelőre nehéz jóslásokba bocsátkozni, de az már tudott dolog, hogy az importőr is 15-20 százalékkal csökkentette a tervezett behozatal mértékét Persze ezzel – tesszük mi hozzá – a nyomás is csökken, hiszen a kereskedők éppen a túl magas darabszámra vonatkozó elvárások miatt kötöttek kockázatos üzleteket.

Ugyanis egy másik győri kereskedő, ifj. Dusza András szerint 10 üzletből 3-4 „bedőlt”, már ha azokat nézzük, ahol a vevő egy fillért sem tett le a szerződés megkötésekor. Vagyis, mintha csak bérelte volna az autót, néhány hónap után visszaszolgáltatta, s ez nem volt jó sem a kereskedőnek, sem a banknak. Ezért üdvözli a rendelkezést a használt autókat forgalmazó Vanos Autószalon tulajdonosa Ifj. Dusza András elmondta: nála az évente több száz megkötött üzletből csak egy-kettő dőlt be, s ez annak köszönhető, hogy cége eddig is ódzkodott a kezdőrészlet nélküli hiteltől.

„Nagyon szigorúan megszűrtük a kérelmezőket, a bankokhoz hasonlóan felmértük hitelképességüket, és csak néhány vásárlónak adtunk el autót kezdőrészlet nélkül” – mondja a cégtulajdonos, akit bevallása szerint emiatt nem is érint az önrész előírása.

20 éve – Súlyos szánkóbaleset

A tűzoltók segítségével hozták le tegnap a mentők azt a sérült fiatalembert a soproni sípályáról, aki feltehetően gerincsérülést szenvedett a rosszul végződött szánkózás során.

Barátaival szánkózott tegnap délután egy régi sípályánál az a 28 éves soproni fiatalember, aki a magasban nekicsapódott egy fának. Miután hátát fájdította, társai meg sem próbálták lehozni, azonnal hívták a mentőket. Lehet, hogy ezzel az életét mentették meg... A mentők a rendkívül meredek lejtőn nem tudták volna biztonságosan lehozni a fiatalembert, akinél feltételezték, hogy a gerince is eltörött, ezért a tűzoltók segítségét kérték.

A szánkópálya alján parkolt a mentőautó, a másik oldalra két járművel érkeztek a tűzoltók. A magasban, a fák takarásában a szakemberek küzdöttek a tereppel, miközben sokan továbbra is a hónak, a lejtőnek örültek...

A baleset után másfél órával végül sikerült a mentőautóba emelni a sérültet. –Legalább ötszáz méter magasan történt a baleset –tudtuk meg Regényi Győzőtűzoltó főhadnagytól. –A fiatalembert a mentők gerinchordágyra tették, ez alá mi egy újabbat helyeztünk és mentőkötelekkel lecsúsztattuk a lejtőn.

A tűzoltók rengeteg módját kitanulják az életmentésnek, de így is érnek bennünket meglepetések. Ilyen esetünk sem volt még soha, de szerencsére leküzdöttük a hegyet is, a jeges lejtőt is –mondta el a főhadnagy. A soproni Erzsébet-kórházban megtudtuk, a fiatalember ágyéki gerinccsigolya-törést szenvedett, amit az első orvosi vizsgálatok szerint nem kell műteni. Tompa hasi sérülései miatt azonban megfigyelés alatt tartják.

25 éve –Kulturális műhellyé válhatna a Rába mozi

Akad egy hely Győrben, ahol találkozhatnak a kultúrát szerető polgárok, a filmklubban megnézhetnek egy-egy művészmozit, a vetítés után pedig beszélgethetnek a látottakról, vagy éppen a magyar valóságról. Akad egy szellemi műhely, amelynek léte a piaci átrendeződés miatt bizonytalanná vált. Ha a tulajdonosok nem rendezik sorsát, félő, hogy a Rába mozi hónapokon belül eltűnik a színről.

A Rába Cinema Kft.-n, illetve a mozinak otthont adó ingatlanon a megye és a város osztozik. Szerettük volna megtudni, hogy a Rába esetében is igaz-e a mondás: közös lónak túrós a háta? A Rába Cinema Kft. gazdája, a megyeháza, személy szerint Maurer János alelnök elzárkózott a nyilatkozattól. A tájékoztatást arra hivatkozva tagadta meg a Kisalföld riporterének, hogy „a nyilvánosság jelenleg a megye gazdasági és politikai érdekeit egyaránt sértené”. Ezzel együtt Maurer János telefonon utasította a Rába Cinema Kft. igazgatóját, Hartyándi Jenőt, hogy a Kisalföldnek tett nyilatkozatát vonja vissza.

Hartyándi Jenő, a Rába Cinema Kft. igazgatója tudomásul vette a megyeházáról érkező utasítást, és visszavonta a Kisalföldnek tett nyilatkozatát. Győr város polgármestere viszont készséggel beszámolt olvasóinknak a testület elképzeléseiről. – A moziforgalmazás, -működtetés piaci kategória. Nem véletlen, hogy amikor osztozkodtunk a megyével, a működtető kft.-ből gyakorlatilag kivonultunk, csak minimális részesedésünk maradt. A moziépületének többségét viszont igényeltük, így az ingatlan jelenleg is a tulajdonunk. Úgy tűnik,a multiplex mozi keltette konkurenciát hosszú távon nem fogja bírni a Rába, ezért a helyzetét valamilyen módon rendezni kell, vagy pedig tudomásul venni azt, hogy elhalhat – mondta Balogh József.

A polgármester szerint erővel nem lehet irányítani a nézőket, ezzel együtt sajnálatos volna, ha a negyven éves épület funkcióját veszítené. Győr jelenleg is keresi a lehetséges partnereket, konkrét megállapodás azonban még nem született a filmszínház, illetve az épület hasznosításáról. – A városnak nem áll szándékában, hogy a zsebébe nyúljon a Rába mozi megmentése miatt. A kötelező feladatok elől nem kívánjuk a pénzt ilyen célokra átcsoportosítani, egyébként sem szeretnénk beavatkozni a piaci folyamatokba – hangsúlyozta a polgármester, de hozzátette, hogy Győr természetesen felelősséget érez a Rába mozi iránt. Az üzemeltető kft. vezetése már többször megkereste javaslatokkal a tulajdonosokat. Hogy kommersz szórakoztató központ vagy kulturális centrum lesz-e az épületben, egyelőre még kérdéses. Ötletek vannak, döntés még nincs. Győr az elmúlt nyolc évben, vagyonvédelmi érdek miatt, elzárkózott attól, hogy egy esetlegesen létrehozandó közalapítványba bevigye az épületet. A kft. formát viszont nem a kulturális intézményeknek találták ki, ez vitathatatlan. Itt jönne a képbe a többségi tulajdonos, a megyeháza, amely nem tartja időszerűnek a nyilatkozatot.

Az épület belső átalakítására egyébként a Kisalföld információi szerint már évekkel ezelőtt elkészültek a tervek. Ezek a nagyterem mellett kisebb vetítőtermekkel és többfunkciós hasznosítással számoltak. A tervek elkészültek, a multiplex mozi azonban időközben másutt épült fel Győrött. A Rába ezalatt önerejéből próbált nyitni a művészetszerető közönség felé. Jelenleg művészfilm-ellátású filmklub, art videotéka,2600 kazettás videoarchívum, irodalmi-művészeti folyóirat olvasó várja a vendégeket. A Pincemoziban a vetítés után a nézők átbeszélgethetik a látottakat. Ma még megtehetik.