Különleges ünnepnek adott otthont a napokban Dunakiliti: a falu legidősebb lakója ünnepelte születésnapját, mégpedig a kilencvenötödiket! Varga Béláné mögött gazdag és bizony nagyon nehéz életút van.

1928. december 28-án ötödik gyerekként született Agyagosszergényben, ahol az édesapja gátőrként dolgozott. Hamarosan Mosonmagyaróvárra költözött a család, ahol még további hat gyermekkel gyarapodtak. Édesanyja jól gazdálkodott, hogy mindig volt a családban élelem és szép ruha. Mindannyian jól tanultak, a lányok polgáriba jártak, a fiúk szakmát szereztek, ketten akadémiát végeztek, és persze a gátőrséget egyik bátyja vitte tovább. Náluk rend volt kívül-belül, ezt a 11 gyerek felnevelése meg is követelte. Későbbi férjét, Bélát egyik bátyja révén ismerte meg, akinek iskolatársa volt. Aztán Bélát besorozták, majd orosz hadifogságba került. Nagy volt az öröm, amikor épségben tért haza. Végül 1954-ben kötöttek házasságot, és így került Irénke néni Dunakilitire, a Fő utcára, a templommal szemközti házba.

Az ötvenes évek nehézségeiből bőven kijutott nekik is. Férje rengeteget dolgozott, minden munkát megfogott, ami szerény megélhetésüket biztosította. Igen dolgos, szerény ember volt. Közben megszülettek a gyerekek, elsőnek Erika, majd Mihály, aztán Jutka is.

Csak 10 évig tartott a házassága. Fiatalon elvesztett férje halála az egész falut megrázta

Tengernyi feladatot adott az otthon, a nagy kert, a három gyermek, akiket jórészt egyedül nevelt fel. Boldog házasélete ugyanis mindössze tíz évig tartott, és férje váratlan halála szakította meg. Jutka, a legkisebb gyermeke csak 4 éves volt akkor. A 44 éves Varga Béla halála az egész falut megrázta 1964 áprilisában.

Ahogy Irénke néni ezt elmesélte: „A falu rendkívüli volt akkor is. A segítséget, az együttérzést megtapasztalhattam több ízben és több fajtáját is. A tsz irodájában kaptam munkát, onnan mentem nyugdíjba.”

Mindig is szeretett Dunakilitin élni. Magára, környezetére mindig igényes volt. Igaz, hogy Irénke néni 3 gyermeke közül a legkisebb már nem él, és bár Erika Mosonmagyaróvárra került, Mihály pedig Svájcba, de az özvegy asszony soha nincs egyedül. Imádják őt gyermekei, unokái és az egész falu.

Tornával indul a nap

Napjai úgy telnek, ahogy a közérzete engedi. Általában tornával indul, aztán jöhetnek a napi feladatok. Először is, hogy rend legyen körülötte ugyanúgy, mint régen: a házban és az udvarban is. Keresztrejtvényfejtésre is szívesen szán időt. Szeret átmenni a szomszédos templomba és csendesen imádkozik. Amint vallja:

Amikor a templom kapuját kinyitom, akkor érzem, hogy igen, most igazán otthon vagyok…

A szépkorú asszony jótanácsa: lelki békénk érdekében el kell fogadni a jó és rossz dolgokat egyaránt.

Irénke néninek ezúton is boldog születésnapot kívánunk, és tartson sokáig az egészsége, ahogy 103 éves koráig élő édesanyjának is.



