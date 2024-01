Érzem már az idő múlását, a közel nyolcvan esztendő egyre nagyobb terhet rak rám. Lassítok a tempón és már nem erőszakolom meg magam mindenáron. Tudomásul kell venni, hogy vannak távolságok, körülmények, melyek legyőznek. De azért még nem adom fel!

– mondta a Kisalföldnek az év eleji, hagyományos leltár elkészítésekor dr. Baráth Csaba. A nyugdíjas csornai ügyvéd életmódjával példát mutat nemcsak kortársainak, de a sokkal fiatalabbaknak is. 79 évesen is rendszeresen sportol és komoly teljesítményeket tudhat maga mögött.

– Valóban, sokat mozogtam, sokfelé jártam, mégis inkább azok a dolgok járnak a fejemben, amik elmaradtak. Sajnos leginkább a korom miatt. A leltár azért elkészült: 1080 kilométert gyalogoltam, 5028-at kerékpároztam, 213-at úsztam. Biciklivel hazai és külföldi túrák váltották egymást. Voltunk Olaszországban a Tauern túrán, aztán eltekertünk Pozsonyba. Körbejártuk a Balatont, a Fertőt, megcsináltuk a balatoni kiskört többek között. A „79 év, 79 kilométert” a Szigetközben teljesítettem. Úszni Pápára utaztam rendszeresen és tizenhatodszor is részt vettem Porecben a tengerúszáson. Sajnos, mivel a csornai termál nem volt nyitva, nem tudtam felkészülni a Balaton-átúszásra és elmaradt az orfűi tóúszásom is. Volt félbehagyott túrám is. Budaörsről indultunk a Balatonra, de Biatorbágynál feladtam. Elszállt az erőm, szenvedtem, nem élveztem a kerékpározást. Vannak tehát figyelmeztető jelek és ha nem megy, már nem erőltetem – összegzett dr. Baráth Csaba.

Mindezek ellenére a 2024-es tervek már készülnek. Köztük egy újabb olasz tekerés, egy osztrák vagy német túra. És persze a „80 év, 80 kilométer”, hiszen dr. Baráth Csaba idén ősszel betölti a 80. életévét.

– Eszembe jut azért gyakran, hogy vajon lesz-e még lehetőségem hasonló leltárt készíteni, bár unokaöcsém azzal köszöntött fel, hogy most kell a csúcsokat döntögetni. Arra nyilván már nem törekszem, de ha nyitva lesz a csornai strand, megpróbálok edzeni és huszonharmadszor is átúszni a Balatont. Számomra már régen nem az a lényeg, hogy mennyi kilométert teszek meg és milyen gyorsan. Ismerem már a korlátaimat és az a fontos, hogy még sokáig találkozhassak a barátaimmal és közösen sportolhassunk. Köszönöm innen is mindenkinek, aki támogat ebben – fogalmazott dr. Baráth Csaba.