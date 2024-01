A győrújfalui La Perla de Marton étterem 2019 óta minden évben várja azokat, akik jó hangulattal és finom étekkel akarják ünnepelni a szilvesztert. Ez idén sem volt másképp. – Nem sikerült teljes telt házzal zárni az évet, de bőven voltak, akik minket választottak az év utolsó napján is – fogalmazott lapunknak Marton Péter, az étterem tulajdonosa. Véleménye szerint azért is szeretnek az emberek elmenni otthonról szilveszterkor, mert nem kell készülődni, vendégeket fogadni, sütni-főzni. Nem egyszerű az éttermeknek a Covid óta, a hétköznapi vacsorázók szinte teljesen eltűntek.

– Több rendezvényt is szervezünk, így az év utolsó napján is. Idén a welcome drink mellett háromfogásos vacsorát tálaltunk, majd éjfél és a pezsgő után lencselevessel, virslivel és csülökkel kedveskedtünk a vendégeknek. A jó hangulatról egy ismert lemezlovas gondoskodott – folytatta Marton Péter étteremtulajdonos.

Hozzátette: az emberek inkább egymáshoz mennek át az év utolsó napján, főleg a kisgyermekesek, mint hogy a vendéglátóhelyeket válasszák. Év közben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a vendégek visszajelzései alapján is kiváló ízeket és minőséget adunk elfogadható árakon. Az új évben is erre fogunk törekedni.

Lőrincz Sára (középen) zumbával várta az érdeklődőket a mosonmagyaróvári termálfürdőben. Mellette Kovacsics-Heitleg Gerorgina (b) és Husz Szilvia.

Sok külföldi vendég

A mosonmagyaróvári termálfürdő év végén is vonzó volt a vendégeknek. Szilveszterkor a körülötte lévő szálláshelyek is megteltek pihenni és kikapcsolódni vágyókkal, köztük sok külföldivel.

– Szilveszterre mindhárom szállodában telt házunk volt, főként cseh vendégek érkeztek. A Thermal Hotelben és az Aqua Hotelben szilveszteri vacsorával, zenével, tombolával is készültünk. A fürdőben mindennap nagyon sokan voltak, itt is főleg cseh vendégek – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyaróvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől.

A Flexum Thermal & Spában egyébként az év utolsó napján Aqua Zumba is szórakoztatta a vendégeket, Lőrincz Sára mozgatta meg remek hangulatban a fürdőzőket és pezsgőt osztottak, továbbá különféle masszázsokat is sokan vettek igénybe.

Telt házas szilveszter

A Hotel Sopron szálloda és étterem különleges választékkal tervezte meg az óév búcsúztatását, a szilveszteri mulatság során fantasztikus brazil szam- ba, capoeirashow-táncosok, valamint DJ Fenyvesi gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról.

– Nagyon jól sikerült a rendezvényünk, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a szállóvendégektől – összegezte Szarjas Tímea, a Hotel Sopron szállodaigazgatója.

A Hotel Sopronban brazil szambával, capoeirashow-val is ünnepeltek az év utolsó napján.

Fotó: Szalay Károly

Hajnalig tartó mulatság

– Szerencsére az év végénk is telt házas volt, megközelítőleg százkilencvenen köszöntötték velünk az új évet. Több éve hagyomány nálunk, hogy kétnaposra tervezzük a szilveszteri programot. December 30-án a műsor Nagy Sándor színész fellépésével kezdődött, majd szilveszterkor a brazil szambával, a capoeirashow-val és a hajnalig tartó tánccal, mulatsággal folytatódott – fogalmazott a szállodaigazgató, hozzátéve, hogy több olyan törzsvendégük van, akik már most jelezték, hogy a jövő év szilveszterét is velük szeretnék eltölteni.