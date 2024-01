A különleges borok mellett a színpadi program is változatos stílusokat kínált. A pop és latin közkedvelt dallamok mellett a swing és a jazz stílus elismert hazai képviselői is felléptek, zárásként pedig bakelit lemezekről szólt a talp alá való. A borok és a zene mellett a gasztronómia finomságai sem hiányozhattak a kínálatból. A belépőjegy megváltásával egy sajtválogatást is elfogyaszthattak a vendégek a Tebike Sajtműhely különlegességeiből. A koncertek között pedig ínycsiklandó főétellel és desszerttel készült a szintén győrújbaráti Horváth Csaba mesterszakács. A közönség szavazata alapján kiválasztották az idei Friss Jazz Ünnep legjobb borát, mely egyben elnyerte Győrújbarát Község bora kitüntető címet is 2024-ben.