- Benedek 3810 grammal és 51 centiméterrel született, pontosan a negyvenedik hétre, nagyon boldogok vagyunk most - újságolta a Kisalföldnek a kicsit fáradt, de csupa mosoly kismama, Kozák-Nyőgér Brigitta. - Január elsejére voltam kiírva, és aznap is született. Számítottunk tehát rá, hogy az év első babái között lesz. Az év eleji időpont sem meglepetés számunkra, mert a kislányunkon kívül mindenki januárban látta a napvilágot. December 31-én este tíz órakor kezdődött a vajúdás, összekészülődtünk, végül a férjem hajnal kettőre érkezett meg velünk a kórházba. Amíg én pakoltam, az édesapa indulás előtt még egy kicsit a tűzijátékba is belenézhetett. A szülés gyors és zökkenőmentes volt, és nagyon örültünk, hogy a férjem bent lehetett velem, amikor Benedek először felsírt. Győrszemerén lakunk, van még két gyermekünk, Lora most lesz három éves, Martin pedig nemsokára négy. Amíg a férjem minket vitt a kórházba, addig a sógornőm vigyázott rájuk.

Érdeklődésünkre Kozák-Nyőgér Brigitta elmondta, hogy az elmúlt években a két kicsivel volt otthon, rájuk vigyázott, őket nevelgette, előtte fodrászként dolgozott. Hobbija a főzés, előszeretettel készít leveseket, illetve azokat az ételeket, amelyeket a gyerekek szeretetnek. Kozák-Nyőgér Brigitta Ajkáról költözött Győrszemerére, szülei most is a Győrtől 80 kilométerre fekvő városban élnek, és már alig várják, hogy ők is láthassák személyesen az unokájukat.