Báloktól kolbásztöltésig - Közel 20 galériával mutatjuk a hétvége legérdekesebb eseményeit Győr-Moson-Sopronban

A három legnagyobb településen, Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron is több bált tartottak január utolsó hétvégéjén. A Lajta-parti városban kolbásztöltő versenyt is rendeztek, ahol Nagy Feró fokozta a hangulatot. Mosonszolnokon és Győrságon pedig sok-sok fánkot sütöttek a gyerekek legnagyobb örömére. A sportrajongók sem panaszkodhatnak a hétvégére, több csapatunk is pályára.

Bálok, kolbásztöltés, fánksütés. Hangulatos programokból nem volt hiány a hétvégén.

Januárt utolsó hétvégéjének legjobb felvételei

A negyvennyolcadik gazdászbált rendezték Mosonmagyaróváron - fotók: Kerekes István

Képriport az I. Győr bálról - fotók: Rákóczy Ádám

Remek hangulatban szórakoztak a szülők a Szent Orsolya-iskola bálján Sopronban - fotók: Szalay Károly

120. alkalommal báloztak az iparosok Sopronban - fotók: Szalay Károly

A győri születésű énekes előadásában a "Nézz az ég felé lett" az évszázad magyar slágere - fotók: MTI (Balogh Zoltán)

Hatodik alkalommal vetélkedtek Győrság legjobb fánksütői - fotók: Rákóczy Ádám

Fánk minden mennyiségben Mosonszolnokon - fotók: Kerekes István

Negyvennégy csapat tekerte a kolbászt, majd Nagy Feró lépett fel Mosonmagyaróváron - fotók: Kerekes István

Vonultak tűzhöz, gázhoz az ásványrárói tűzoltók

MIG-gel lezuhant katonákra emlékeztek Beleden

Extrém túra Burgenlandban hegykői starttal - fotók: Szalay Károly

A Mosoni-Dunánál sétáltak az egészségért Győrben - fotók: Csapó Balázs

7 éves a Macskakő Gyermekmúzeum Sopronban Fotók: Szalay Károly

Kikötött Rakonczay Gábor La Palma szigetén Fotók: Rakonczay Expedíciók

A Fertő-táj építészetéről tartottak előadást a hegykői Mariska Néni Házában

SERCO UNI Győr–BKG női kosárlabda-mérkőzés Fotók: Nagy Gábor

Az ETO a második edzőmeccsét behúzta a bécsi csapat ellen - fotók: Rákóczy Ádám

Foci NB II - Az első főpróba a bajnoki rajt elő nem sikerült az ETO-nak - fotók: Rákóczy Ádám

Motherson Mosonmagyaróvár–Kisvárda női kézilabda-mérkőzés Fotók: Kerekes István

