A szálláshely 30 férőhelyes Kimlén, ahonnan több eszköz is elérhető.

Az Ecoregion projekt Kimlén megvalósult fejlesztéseit mutatták be a projektzáró keretében pénteken. A Szigetköz Natúrpark Egyesület hazai oldalon együttműködött a helyi önkormányzattal és a Pisztráng Kör Egyesülettel a szlovák–magyar határon átnyúló programban. Ennek keretében a napokban adták át Duna- szigeten a Szigetköz Élményközpontot, most pedig a kimlei fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket ismerhették meg az érdeklődők.

– Az egykori polgármesteri hivatal épületének tetőterét az önkormányzat alakította át egy huszonnégy plusz hat ágyas vízi turisztikai szálláshellyé. A beruházásra az Ecoregion projekt keretében százezer eurót fordítottak, további tízmillió forinttal kiegészítve az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával. Az épületrész berendezését a Szigetköz Natúrpark Egyesület vállalta, szintén e projekt keretében – tudtuk meg dr. Pető Pétertől, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnökétől. Kiemelte: a szálláshely üzemeltetése is közös fel- adata az önkormányzatnak és az egyesületnek. A költségek csökkentésére napelem elhelyezését tervezi a falu az épületen.

A Szigetköz Natúrpark Egyesület az Ecoregion projektben 59 ezer eurót nyert, amit főként eszközvásárlásra fordítottak. Dr. Pető Péter arról számolt be, hogy beszereztek hat darab négyszemélyes és két tizenkét személyes kenut, hozzá lapátokat, így akár kétosztálynyi gyerek is vízre szállhat egyszerre. De vettek egy nagyobb sátrat, kültéri asztalokat és székeket, húsz kerékpárt és három ebike-ot is. Az itteni rendezvényeket egy nagy méretű, speciális televízió segíti, a Szigetközben élő makrogerinctelenekről két tájékoztató tábla készült.