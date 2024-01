Lassan két éve tevékenykedik a Zöld Jánossomorja csoport, mely elsősorban a környezetünk tisztán tartására hívja fel a figyelmet: – 2023-ban hat nagyobb szemétszedést szerveztünk, ezeken összesen mintegy ötvenen vettek részt. Ezenkívül volt 4–5 kisebb, meg nem hirdetett akció, amin csak 2–3-an voltunk jelen. A TeSzedd! országos akciót a várossal közösen szerveztük, erre negyvenöten regisztráltak. Ami biztató, hogy van 10–15 olyan lakos, aki a saját utcájában vagy egy-egy külső területen tart rendszeresen rendet – tudtuk meg Maglódi Zsolttól, a Zöld Jánossomorja tagjától.

Mint elmondta, Jánossomorja térségében nincs konkrét gócpont, ahol illegális szemetet helyeznek el. Tapasztalatok szerint a belterületen a játszótereken és közösségi helyszíneken szokott gond lenni, külterületen a régi, megszokott lerakókat felszámolták, most itt-ott tűnik fel pár zsák szemét. Szerencsére azonban ritkábban és kevesebb szemét kerül ki.

– Ez köszönhető a kihelyezett vadkameráinknak is, amiknek a felvételeit időnként nyilvánosságra hozzuk, természetesen ügyelve a személyiségi jogokra. Feljelentést 3 alkalommal tettünk. Kettő a kormányhivatalhoz került. Abból egy esetében (körülbelül egy év elteltével) olyan infót kaptam, hogy ítélethirdetés előtt áll a dolog, a másikról semmi hír sincs – sorolta Zsolt.

A Zöld Jánossomorjának a szemétszedésen kívül más projektjei is vannak. A kamerák kihelyezésével próbálnak egy kis nyomást helyezni a szemetelőkre. A Kétfarkú Kutya párttal közösen kialakítottak egy zöldbuszmegállót, ennek a rendben tartását is ők végzik.

– A várossal közösen veszünk részt a fásításokban: egy utcában egy kis parkot hoztunk létre, és egy fasort ültettünk külterületen. A fecskék visszatelepítéséből is kivettük a részünket, műfészkeket és fecskeitatókat helyeztünk ki. Fontosnak tartjuk a szemléletformálást is. A Facebook-oldalunkon folyamatosan osztunk meg cikkeket a hulladék-újrahasználatról, kertészkedésről, szelektív gyűjtésről. Tavaly hét rendezvényen voltunk jelen, ahol a gyerekeknek tartottunk előadást, vagy játékos formában tanítottuk nekik a szelektív gyűjtést és a zöldszemléletet. Voltunk óvodában és iskolában, városi rendezvényeken is, hiszen a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyerekek már más szemlélettel álljanak hozzá a természethez, mint a szüleik. A kicsik gondolkodásán még van esély változtatni, és ha ez sikerül, akkor már megérte – tette hozzá a Zöld Jánossomorja tagja.