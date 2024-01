A világutazó Kiss Róbert Richárdnak olyan szerencséje volt, hogy a világ számos országában szilveszterezhetett. A vaol.hu-nak mesélt az óévbúcsúztató emlékeiről.

- A legnagyobb tűzijáték, amit láttam, az Dubajban volt, ennél nagyobb talán nincs is a világon. A világ legnagyobb év végi buliját hagyományosan New Yorkban, a Times Squaren tartják. A brazil Copacabanának különleges hangulata van. A Balin található Nusa Dua partszakaszon csodafehér a partszakasz, jópár privát bulit szerveznek itt. Mauritius nyugodt és csendes a főváros. Az emberek kimennek a tengerpartra, élvezik a kellemes jó időt, és iszogatnak

– idézte fel Kiss Róbert Richárd.

Kiss Róbert Richárdnak egy kellemes emléke Thaiföldhöz kötődik. - Pezsgőztünk, amikor mellettem lévő úriember megkérte a barétnője kezét – mondta. – Az elsők között kínáltam meg őket, mindenki az hitte ez is a szervezés része. Óriási sikerem volt.

Kiss Róbert Richárd az mondja, a copacabanai melegben jobban érezte magát, mint amikor New Yorkban, ahol a fagyban várták Mile Cyrus koncertjét. Las Vegasban a Szilveszternek külön koreográfiája van. A buli már jóval éjfél előtt elkezdődik, és mindenfelé lövik a rakétákat. Kínában, a kínai újévet ünneplik, de sokan az európai újévet is megtartják. Ez utóbbi egyébként tendencia, a nyugati időszámítástól eltérő országokban is tartanak összejöveteleket december 31-én.

Az év utolsó napjához számos hiedelem, szokás kapcsolódik. Ecuadorban az a szokás, hogy rongyokból, papírból egy babát készítenek. Majd ezt botokkal ütlegelni kezdik, s végül meggyújtják. Így iktatják ki életükről a rosszat. Az egyesült államokban kívánságlevelet írnak. A már inkább emailben, a közösségi oldalakon kívánnak egymásnak szerencsét, sok pénzt, jó állást. Az ételek között számos országban megtalálható a lencse, a sült malac.

Kiss Róbert Richárd az ENSZ által elfogadott 193 ország közült 178-ban járt.