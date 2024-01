Mint ahogy a sorozatunkban eddig bemutatott járművekről is utólag derült ki, hogy a ritkaságán túlmenően is különleges példány, ezzel a Párizs-Dakart szervizautóként megjárt géppel sincs másként. Még az a svéd tulajdonos sem tudta, hogy pontosan mi az, amit eladásra kínált. A titkot pedig a viseltes műbőrborítás takarta. Ez rejtette ugyanis az alvázszámot, amiből kiderült, hogy ez az autó nem más, mint a második a három elkészült prototípusból. Ezen olyan részletet is megmutat Sándor, ami a később gyártott terepjárókon már nem látható ebben a formában. Aki pedig végignézi ezt az epizódot, bónuszként egy gyűjtők számára sokat érő ritkaságot is láthat.

Nézze meg itt

vagy a kisalfold.hu YouTube csatornáján!

Sorozatunk következő része január 27-én 19-órakor érkezik!