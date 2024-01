Juhos Sándor, a gyűjtemény tulajdonosa az északi sarkkörről hozta haza azt az utánfutót, ami egyetlen példányban, kifejezetten a Magyarországon gyártott Volvo C-202 -es Laplanderekhez készült. Különlegessége, hogy ez nem is egy utánfutó igazából, hanem egy olyan szerelvény, ami önálló hajtással rendelkezik. Előnye, hogy az autónak nem kell cipelnie a 1,5 tonnás tömegét. Sándor a videóban azt is bemutatja, hogy hogyan működött, mi teszi egyedivé, és hogy mi volt az, amiből a magyar mérnökök megalkották. Mindemellett azt is megtudhatjuk, hogy mire használták.

