A Főnix Amatőr Alkotók Köre tagjai mutatkoznak be munkáikkal a Flesch Központban csütörtökön nyílt kiállításon. Az alkotói kör történetébe Beregszászi Balázs avatta be a hallgatóságot, külön méltatva és bemutatva az alkotókat is. M.Hipszki Erika és Nagy Ildikó aquarellt, Ruzsa István szobrot hozott a közös tárlatra, Proity Olga, Nagy Eszter, Ozsváth Katalin, Fegyveres Ildikó olajfestményt, Rudnyákné Németh Csilla cérna-és vegyestechnikával alkotott, Kiss Rita textilszobrász olajfestménnyel érkezett, Györkös Erzsébet pedig akrillal festett a tárlatra.