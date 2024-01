50 éve - Befogadták őket

Az osztályban átható viaszszag. A gyerekek — hattól kilenc évesekig — a kályha körül állnak, gyors mozdulatokkal gyúrják markukban a viaszt. A forró kályha fölé tartják néhány másodpercig, majd gyömöszölik tovább. — Arról beszélgettünk — mondja a tanító néni —, hogy a viasz hő hatására megolvad. Ki is próbálják, megolvasztják, hogy emlékezetükbe vésődjenek a viasz tulajdonságai. Amikor belépünk Vörös József igazgatóval, a jánossomorjai iskola kisegítő osztályába, a gyerekek kis noszogatás után harsány Jó napot, kívánok!-kal üdvözölnek bennünket. A beszélgetés azonban zökkenőkkel indul, akadozik, lassan csordogál az apadó forrásból. A bátrabbak megmondják a nevüket, nevetgélve-röstelkedve, néhányukból azonban egy szót sem lehet kihúzni. Nyomkodják a viaszt, a képlékeny anyag számukra sokkal érdekesebb a kérdezőnél.

— Az idei tanévben indítottuk a kisegítő első osztályt. Néhányan nem tudtak megbirkózni az elsős tanulnivalóval, s most a kisegítő osztályban ismerkednek a számokkal, betűkkel — magyaráz az igazgató. — A gyerekorvos az iskolaérettségi vizsgálatoknál is kiszűri azokat, akik a másik első osztályban nem tudnak lépést tartani a tananyag tempójával. Jelenlétük pedig kétségessé tenné a többi kisdiák előrehaladását és az alapos osztálymunkát.

— A kisegítő osztályok tanmenete és tananyaga nyilván hajlékonyan hozzá idomul a diákok szellemi képességeihez.

— Főként szemléltetéssel, élmény tartományuk gazdagításával sajátíttatjuk el velük az alapkészségeket. Az élményszerű oktatás talán a legfontosabb pedagógiai módszer, hiszen ezek a gyerekek főként élmény szegény környezetük m att maradtak vissza szellemileg. A tananyag másfelől a manuális készségek kibontakozását ösztönzi. Ebben az osztályban sokkal több a gyakorlati foglalkozás, mint a másik elsőben. Ezekből a gyerekekből igen jó szakmunkások, jó kezű asztalosok, szerelők lehetnek. Erre az elképzelésre épült a kisegítő osztály tananyaga.

— Milyen feladatok elé állítja a pedagógust a kisegítő osztály?

— Sokkal több türelem, több energia kell itt a munkához — mondja az osztály tanítónője. Vörös Józsefné . — A pedagógust a tenni akarás sarkallja: valamit elérni az osztállyal, embert faragni a gyerekekből. És a jó szándékért, a jóindulatért hálásak. Ragaszkodóbbak, szeretetre éhesebbek, mint a velük egykorú társaik. A tanítónő ellátogatott minden családhoz. Megnézte, milyen körülményeik között él András, Erzsi és a kis Juli. És a szülők most már örülnek annak, hogy iskolába jár a gyerekük. Nem röstelkednek a szomszédok előtt, nem takargatják a család bajait, nem tagadják le a gyerekeiket. Hálásak azért, hogy a gyereket a tanítónő megtanítja írni, olvasni. Hálásak azért, hogy fájó-nehéz terhüket levette a vállukról. Hogy az asszonyok — az édesanyák is munkába állhatták, mert nem kell a gyerekekre naphosszat vigyázni. Felszakadt az óriási nyomás, a felelősségen megosztozik az iskola, a tanács, az áfész. Közüggyé lett ennek a tíz gyereknek a jövője.

Hárman Somorjáról, egy diák Hanságfalváról jön reggelenként a kisegítő osztályba. Busz hozza őket, s a községi tanács vállalta, hogy megtéríti a szülőknek a buszköltséget. A tanácsiak így tudnak könnyíteni rajtuk. Az iskola úttörői naponta a buszmegállónál várják őket, s együtt mennek az iskoláig, nehogy valami bajuk essék. Az áfész 3000 forintot ad évente a kisegítő osztálynak szemléltetőeszközökre. És majdnem mindegyikük napközibe jár, ott étkezik, s a napközis nevelő segítségével készíti el a házi feladatot.

— Rossz érzésem tám d, amint eszembe jutnak az első hetek kellemetlenségei mondja az igazgató. — Néhány szülő felháborodva jött, kikérte magának, hogy az ő gyereke együtt van a napköziben a kisegítő osztály tanulóival. Parázs vitáik robbantak ki, de azt hiszem, végül sikerült meggyőzni a méltatlankodókat.

— És a többi gyerek hogyan fogadta őket?

— Befogadták őket maguk közé, együtt játszanak, rosszalkodnak. A gyerekek sokkal emberségesebbek, mint a felnőttek. Pedig ők még nem értük — honnan is értenék? — mit jelent a nádfedeles, omladozó házban, egy szobában hét embernek élni: mit jelent "ingerszegény” környezetben, analfabéta szülők között nevelkedni, vagy méhen belüli ok miatt szellemileg fogyatékosán világra jönni. Nem értik, s mégis megértők. Ez a legtöbb, amit adhatnak.

Fotó: Papp Fanni

40 éve - Az utak járhatók

Kedden este tíz órakor még sűrűn eset a hó, s joggal lehetett attól tartani, hogy szerdán megyeszerte gondot okoz a máskülönben szép természeti áldás. Hogyan befolyásolta a megye megszokott életét a hó? Ezt felderítendő indultunk útnak, s kértünk tájékoztatást az arra illetékesektől.

A közlekedés érinti a legtöbbeket, kezdjük tehát azzal. A MÁV győri állomásfőnökségén már két napja hóügyeletet tartanak, így pontos felvilágosítást tudtak adni szerda délelőtt. A Budapestről és Sopronból érkező vonatok a délelőtti órákban még késéssel érkeztek, de mivel hó kedd este óta ezekben a térségekben nem esett, a helyzet tegnap délre normalizálódott, s a vonatok mindössze néhány percet késtek. Az indításoknál déltől fogva nem okozott akadályt az időjárás. A vasúti pályák tisztántartásáról folyamatosan százharmincnyolc pályamunkás gondoskodik. Fő feladatuk az elektromos váltók tisztítása. A győri vidéki autóbusz pályaudvarra szerda reggel harminc-negyven perces késéssel érkeztek a kocsik, s ennek következményeként a délelőtti járatok is késve indulhattak csak a pályaudvarról. Délutánra ismét tar ­tani tudták menetidejüket a környék lakosságát szállító autóbuszok.

A KM Közúti Igazgatóságának központi hóügyeletén a következőkről számolt be az ügyeletes: A megye összes fő- és mellék útja járható, Sopron térségében az erősödő szél miatt sokasodnak a hóálfúvások, de ezeket a gépek folyamatosan tudják tisztítani, így fennakadás ezen a szakaszon sincs. Pannonhalma, és Ravazd környékén ugyancsak a szél okozhat gondot. Állandó út tisztítással azonban biztosítható a térség úthálózatának járhatósága. A megyében összesen húsz hótoló járja megállás nélkül az utakat. A Soproni Postaigazgatóság is jó hírekről számolhatott be szerda délben. Gvőr-Sopron megye egész területén zavartalan volt a postai forgalom. Mindenhová időben eljutottak az újságok, a levelek és a csomagok. A lehullott hómennyiség nem gátolta a posta gépkocsijainak közlekedését. Ugyancsak jó hírekkel szolgálhatott az igazgatóság a távbeszélő hálózatról. A hó miatt nem volt néma egyetlen telefonkészülék sem a megye területén. Az útviszonyok alapvetően nem befolyásolták a megye településeinek élelmiszerellátását. A győri kenyérgyárból minden reggeli szállítmányt útnak indíthattak . A Kisalföldi Füszérttől kapott tájékoztatás a következőképpen összegezhető: alapvető fennakadást az élelmiszerek szállításában a hó nem okozott. Sopron és Mosonmagyaróvár környékén — a szerda déli jelentés szerint — minden üzlet időben megkapta a megrendelt árut. A latyakos, helyenként havas utak következményeként lassult a közlekedés a Rábaköz és a Szigetköz térségében, így ott előfordulhat, hogy a szállítók fél esetleg egy napot is késnek. A hétvégére azonban — ha újabb havazás nem zavarja a közlekedést — szállítási terveit tar ­tani tudja a Füszért.

A hirtelen jött tél a mentőknek adta a legtöbb munkát. A csúszós, havas járdák miatt ugrásszerűen megnőtt a balesetek száma, ezért a mentősök minden kocsija úton volt kedden és szerdán. Munkájukat nehezítette, hogy a mentőautók az útviszonyok miatt csak jóval lassabban jutottak el a hívások helyszínére.

Fotó: Papp Fanni

30 éve - Versenyben a zsinagógáért

Sajnálhatja, aki még nem járt a győr-újvárosi zsinagógában, mert lenyűgöző és gyönyörű az épület még romos állapotában is. De nem sokáig lesz már ilyen elhanyagolt, mivel tavasszal megkezdik a tetőszerkezet felújítását. Avégett gyűltek össze tegnap délelőtt a zsinagógánál azok az építési szakemberek, cégvezetők, tervezők (valamint Győr város és a Győri Zsinagógáért Alapítvány képviselői), hogy a versenypályázat beadása előtt alaposan tájékozódjanak a munkajellegéről, nagyságrendjéről, s a műszaki problémákról. Merthogy ez utóbbiból akad bőven, részben az elöregedett tetőszerkezet miatt, másrészt az Európában is különlegességnek számító épületet eredeti formájának megtartásával kell restaurálni, s ez nem könnyű feladat.

A megjelent szépszámú pályázót dr. Szőcs Sándor építész, műemlékvédelmi szakmérnök tájékoztatta és vezette körbe a monumentális épületben. A kiírt pályázat szerint olyan biztonságos gazdasági, szervezeti háttérrel és kellőszakmai felkészültséggel rendelkező cégek jelentkezését várják, amelyek már megfelelő gyakorlati tapasztalatot is szereztek a műemlékek felújításánál. Az épület állagáról Szőcs Sándor tömören azt mondta: „Romos, de még értelmesen felújítható állapotban van”. Most csak a tetőszerkezet restaurálására vállalkozókat hívták, a későbbi munkálatok idejéről és pályáztatásáról érdemben még nem tudott nyilatkozni, mivel most kezdik az építési-engedélyezési dokumentáció elkészítését, s csak ez után alakítják ki a felújítás menetrendjét. Egy biztos: a város vezetői és mindenki más is azt szeretné, ha a világkiállításra elkészülne. A projekttervezet szerint félmilliárd forintba kerül a teljes restauráció és a funkciónak megfelelő berendezés. Az épület többféle rendeltetésű lenne. A tervek szerint kiemelten kezelnék a zenei funkciót, hiszen a városnak nincs hasonló befogadóképességű és akusztikájú koncertterme. Ezentúl kitűnően alkalmas kiállítások, tárlatok rendezésére, valamint közepes létszámú nemzetközi konferencia rendezésére is. Arénaszerű építése miatt a színházi produkciók sem elképzelhetetlenek.