A fejlesztéssel így már minden Bécsbe tartó nappali nemzetközi vonaton kihasználhatjuk a fedélzeti vendéglátást. Az Utasellátó szolgáltatásával a Záhony–Budapest–Bécs között közlekedő Hortobágy, a Budapest–Bécs között járó Liszt Ferenc, Csárdás, Semmelweis, és Lehár EuroCity járatokon, valamint a Bécs–Budapest–Nagybánya útvonalú Tisza-Szamos EuroCityben, továbbá Budapest-Bécs között a Dacia gyorsvonatban találkozhatunk. Így a Budapest–Győr–Bécs útvonalon egész nap kétóránként lehet igénybe venni az Utasellátó étkezőkocsijait, a Railjet xpress vonatok pedig a köztes órákban szintén fedélzeti vendéglátással közlekednek. A fejlesztéssel nemcsak a nemzetközi utasok, hanem a főváros és a Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyei székhelyek között utazók számára is növekszik a szolgáltatás színvonala a távolsági vonatokon.

A vonatokon olyan klasszikus fogások közül választhatunk, mint a gulyásleves, paprikás csirke vagy a START Burger, amelyek mellett számos újdonsággal is találkozhatnak az utasok. A levesek között most már elérhető akár egy finom sütőtökkrémleves, de megkóstolhatják az új BBQ oldalast is hagymás törtburgonyával. A hazai ízek kedvelői sem fognak csalódni, számukra a székelykáposzta a vasúttársaság ajánlata. A húsmentes étrendet követőkre is gondolt a MÁV-START, számukra a keleties ízvilágú, indiai csicseriborsó-raguval készül.

A bécsi EuroCitykre a START Europa jeggyel már 13 eurótól lehet Bécsbe utazni, a gyermekek számára pedig 5 euróért váltható meg a menetjegy.

Budapest és Bécs között mindkét irányban hajnaltól estig óránként indulnak vonatok étkezőkocsival, akadálymentes utazási lehetőséggel és kerékpárszállítással is. Bécsben átszállva kedvező csatlakozással érhető el Linz, Salzburg, Innsbruck és Graz valamint kétóránként Klagenfurt is, de átszállással olyan közkedvelt üdülőhelyekre is el lehet utazni, mint Mariazell, Bad Ischl, Hallstatt, Zell am See és Bad Gastein.