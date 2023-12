Belső pályázat indult 2010-ben az Országos Mentőszolgálatnál, amely azt tűzte ki célul, hogy a szervezet megújuló arculatához készüljön új szlogen is. Végül a Hivatás az Életért! mondat nyert, ami Csillag Zoltán ötlete volt. Azóta ezzel a felirattal láthatjuk vonulni az egész országban az életmentő bajtársakat.

- Húsz éve kezdtem el a hazai mentőszolgáltnál dolgozni, közben egy kis megszakítással külföldön is szolgáltam ugyanebben a munkakörben. A kezdetek óta a soproni mentőállomás kötelékébe tartozom és vonulok, mint mentőápoló. Egy éve annak, hogy mentőtechnikus és két éve, hogy a Nyugat-dunántúli régió kommunikációs munkatársa is vagyok - fejtette ki Csillag Zoltán.

Állandó szolgálat

- A mentőszolgálatnál a hét mind a hét napján és a nap 24 órájában szolgálatot kell teljesíteni. A munka az ünnepek alatt sem különbözik az év többi napjától. Annyi az eltérés, hogy a szolgálatban lévő bajtársak nem tölthetik szeretteikkel a karácsonyt, szilvesztert. Igyekszünk ebben egyensúlyt teremteni, így akinek kisgyermeke van arra odafigyelünk, hogy ne dolgozzon karácsonykor, ők inkább a szilvesztert vállalják. A legfontosabb azonban, ahogy az év bármely napján, hogy a szolgálat teljesüljön - emelte ki a kommunikációs munkatárs.

Karácsonyi balesetek

Csillag Zoltán szerint a karácsonyra való készülődés miatt több esethez kell kivonulniuk, mint egy átlagos hétköznapon. - Sokan az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok vagy az élelmiszerek megvásárlását, kapkodnak és emiatt sok a baleset. Nagyobb a forgalom és ezen a téli útviszonyok sem segítenek. De ugyanakkor gyakoriak a háztartási balesetek, hiszen sokan sürögnek-forognak a konyhában karácsonyra vagy szilveszterre készülve - fogalmazott.

Bizony a mentők is emberből vannak, így az is megesik, hogy az ügyeletes állomány tagja lebetegszik, ilyenkor mindig készenlétben kell lennie egy-egy bajtársnak. De a rendkívüli, kiemelt esetek is félbeszakíthatják a pihenős munkatársak napját.

Csillag Zoltán kommunikációs munkája mellett teljesít kivonuló szolgálatot is. - Konkrét esetet nem tudnék kiemelni azok közül, ami korábban karácsonykor vagy szilveszterkor történt. A petárdabalesetekről, ittas, bódult állapotban bajba került emberekről szól általában az év utolsó napja. Voltak sajnos tragédiával végződő szilveszteri balesetek is. Karácsony után előjönnek a belgyógyászati problémák, mert nem nagyon kíméljük ebben a pár napban a gyomrunkat - részletezte.

Összetartó közösség

A soproni szakember szerint a bajtársi közösségek nagyon jók a mentőállomásokon. - Karácsony idején még összetartóbbak vagyunk. Adománynak köszönhetően a mentőszolgálat ebben az évben minden mentőállomásnak biztosíthatott fenyőfát, amit a munkatársak díszítettek fel. A bajtársak hozzátartozói ebben az időszakban ellátnak minket minden földi jóval, süteményekkel, sós finomságokkal. Az egységek együtt töltik még a pihenőidejüket is ünnepekkor a közösségi terekben. Általában a hattérben szól ilyenkor valamilyen karácsonyi műsor, közben világít a feldíszített karácsonyfa és bontogatjuk, olvasgatjuk a társszervektől, cégektől és magánszemélyektől kapott üdvözlő és köszönőlapokat - fejtette ki Csillag Zoltán.

Szilveszter a mentőautóban

Kiemelte, hogy az a legszebb ajándék számukra, amikor visszajelzést kapnak arról, hogy jól végzik a munkájukat, és bíznak bennük az emberek.

- Az utóbbi évek tapasztalataiból ritka az az év, amikor nem eset közben, a mentőautóban ér minket az éjfél. De azért nem hagyjuk ki, hogy alkoholmentes pezsgővel koccintsuk az új esztendőre és felhívjuk szeretteinket és átadjuk jókívánságainkat. Persze mindezt mindig a feladatok végeztével - tette hozzá a mentőápoló és kommunikációs munkatárs.