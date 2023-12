A társasági események Győr és a vármegye életében a XIX. század végétől nagy jelentőséggel bírtak. Nem csupán a szórakozást, de a jótékonyságot, a kapcsolatépítést is szolgálták. A Médiabál, amelynek elindításában lapunk, a Kisalföld is nagy szerepet vállalt 2003-ban, történetének húsz éve alatt nemcsak Győr, de Magyarország egyik legnagyobb, legméltóbb ilyen eseményévé nőtte ki magát.

Az elmúlt három évben – elsősorban a Covid-járvány miatt – nem rendezték meg a bált, de 2024-ben január 13-án ismét felcsendül a nyitány a Győri Filharmonikus Zenekartól. A bál egyben a Széchenyi István Egyetem támogatói estélye is. Mivel tradicionálisan találkozási pont is az esemény, a gazdaság, a média, a kultúra, a sport és a közélet találkozási színtere, ezért is alkalmas az egyetemi szándék kifejezésére: az oktatás fellegvára minél több szállal kötődjön környezetéhez, a termelői szférához, az intézményekhez, a helyi emberekhez. Az egyetem már jóval több, mint képzési központ. Olyan élő, fejlődő, innovatív, a jövőt modellező és megteremtő egységes csoport, amelynek tagjai a magyar gazdaság motorját jelentik. Az estélyen ezen alapítványi tagok és képviselőik is jelen lesznek.

A bál egyben a Széchenyi István Egyetem támogatói estélye is.A Médiabál szervezői az eddigi rendezvények fellépői közül a legjobbakat, a legkedveltebbeket próbálták beválogatni ismét a műsorba. A Győri Filharmonikus Zenekar, a Győri Balett és Jávorkai Ádám csellóművész Miklósa Erikával a nyitány színvonalát emeli méltó magasságokba, hogy aztán Szekeres Adrien és László Boldizsár operai hangzású ismert melódiákkal andalítson. A Magyar Művészeti Akadémia, Kiss János alelnök segítségével, festőit és festményeit hozza el a bálra, akárcsak a győri egyetem Apáczai-kara. Fellép a 64You együttes, a Dívák, DJ Radnai és a nagy győri kedvenc, Járai Máté. A műsorvezetők Gönczi Gábor és Lékai-Kiss Ramóna lesznek. A társalgószinten kaszinó és a Hoppáré együttes várja majd a bálozókat.

Jegyinfo: facebook.com/mediabal.