A szeretet ünnepén a legtöbb családban bőséges asztallal és sok-sok ajándékkal várják a szentestét, azonban ilyenkor érdemes odafigyelni, hogy ne essünk túlzásba. A karácsony is lehet környezetbarát, ha tudatosan készülünk az ünnepre – erről beszélt Almási-Thomka Orsolya. – A legfontosabb, hogy tudatosan tekintsünk az ünnepre, és a karácsonyt ne teherként éljük meg. Aki egész évben környezetbarátként gondolkodik, annak nem gond ilyenkor sem átgondoltan ünnepelni. Azonban akit év közben kevésbé foglalkoztat a környezettudatosság, annak azt tanácsolom, hogy ne most kezdje el – kezdett bele Orsolya. – Érdemes megfontolni, hogy mi az, amire az embernek szüksége van, illetve megtervezni a menüt, hogy ne vásároljuk túl magunkat. Azt gondolom, az emberek ilyenkor hajlamosak túlzásba esni, de a kevesebb néha több. Az ajándékozás során érdemes a hazai kiskereskedők portékáit áttekinteni, hiszen ha helyben vásárolunk, kevesebb terhet jelent a környezetre. Fontos, hogy a csomagolásnál is legyünk körültekintők, ugyanis nagyon rövid életű és csak a szemétben landol. Használhatunk papír csomagolóanyagot, amit díszíthetünk textilszalaggal, de a legjobb, ha elhagyjuk vagy újrahasznosítható szövetzsákot használunk – fejtette ki a Zöld Kezek Egyesület egyik elnöke.

A felvételen: Rózsásné Wendelin Gyöngyi, a Zöld Kezek Egyesület önkéntese segít Zsófinak a karácsonyi dísz elkészítésében.

A közelmúltban nyitotta meg Balázsi Anna és Debreczeniné Szücs Katalin, illetve Ottleczné Geri Zsanett a város első zöld közösségi terét, a Zöldborsó Műhelyt, ahol decemberben a szeretet ünnepére hangolódtak. – A műhelyt a márkáink építéséhez és a varráshoz hoztuk létre, de a céljaink között szerepelt az is, hogy legyen egy olyan tér, ahol be tudjuk mutatni a programjainkat. Régi vágyunk volt, hogy közösséget építsünk. Mindannyiunknak van gyermeke, így szeretnénk az anyukákra fókuszálni. Itt lehetőségünk nyílik a programokkal, workshopokkal kikapcsolódni, beszélgetni és motiválni egymást – mondták az alapítók. Hozzátették, a közösségi teret baba-mama és gyerekbarát módon alakítot­ták ki.

A Zöldborsó Műhelyben három alkalommal rendeztek karácsonyi nyílt napot, ahol volt kézművesvásár, zenés mesék a gyerekeknek és beszélgetés egy forró tea mellett. Mindezek mellett az óvodás és kisiskolás korcsoportoknak keddenként Diafilm Klubot tartottak, ahol karácsonyi meséket vetítettek.



Ajándékozásnál érdemes megfontolni, mi az, amire szükség van