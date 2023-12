A Bolyai Matematika Csapatversenyre több száz iskolai csoport nevezett az egész Kárpát-medencéből. A többfordulós megmérettetésen sikerrel vette az akadályokat négy ötödikes licista is, akiket ugyan a véletlen hozott össze, de a matek és a versenyszellem csapattá tett. Németh Zsejke (5.A), Kocsis Emília (5.A), Román Márton (5.B) és Mosonyi Zalán (5.B) Nagy Andrásné és Gécsekné Balogh Réka tanítványai - az országos döntőben a hetedik helyen végzett!

- Színvonalas verseny volt, több fordulóval, de tanítványaink mindegyikre lelkesen és szorgalmasan készültek. A budapesti Veres Pálné Gimnáziumban volt az országos döntő, ahová már csak a legkiválóbbakat hívták be. A végső sorrendet az döntötte el, hogy a feladatokat ki, hogyan tudta prezentálni. Még a csapatmunkát, az összhangot is figyelték, vagyis sokkal többet kellett nyújtani a matematikai feladatoknál - mondták el a büszke felkészítők.

A négy diák rendszeresen találkozott egymással az elmúlt hónapokban, iskolán belül és kívül is. Még Marci apukája is segített a gyakorlásban. Hogy mennyire összehozta a feladat a licistákat, mutatja az is, hogy már most eldöntötték, jövőre újra indulnak a Bolyai Matematika Csapatversenyen, választanak egy ütős csapatnevet és próbálnak még jobb helyezést elérni a főleg geometriai és logikai feladatokban erős megmérettetésen.