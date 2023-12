- Idén a bicikli volt a sláger, már tavaly is többeknek rajta volt listáján a kerékpár, de idén még többen szerettek volna egy új járgányt kapni. Voltak idén is nagyon megható kérések, például az egyik kislány felajánlotta az ajándékát az édesanyjának, mert úgy érezte, hogy sok bosszúságot okozott neki, emiatt nagyobb szüksége lenne rá. Egy másik fiatal pedig játékok helyett élelmiszereket írt a lapjára. Meglepő volt még, hogy Coca Cola is. A célunk ezúttal is az volt, hogy minél személyre szabottabb csomagokat tudjunk összeállítani -fejtette ki Kun Szilvia, a Vöröskereszt vármegyei igazgatója.

Hozzátette, hogy rengeteg csodálatos csomag érkezett, szebbnél szebb meglepetésekkel a térség minden részéről.

A Vöröskereszt szervezete a kívánságcsomagokon kívül még pelenka, tartós élelmiszer és egyéb humanitárius felajánlásokkal is meglepte a Téten élő rászoruló családokat. Az AMJ alapítvány jóvoltából csokoládét és gyümölcsöket is osztottak, illetve került még a csomagokba bejgli a Cerestől. A szervezet mellé állt még az Innovative Group csoport, akik bevásárlókártyákkal támogatta a rászorultakat és a menekülteket, ennek köszönhetően közel 200 csomagot osztottak ki az önkéntesek.

Az adományosztásoknak idén még nem lesz vége, a két ünnep között a Csermajorban élő menekülteknek is eljuttatják a támogatást. - Legnagyobb siker számunkra, hogy eljutottunk oda az adományozás terén, hogy nem a feleslegessé vált, már nem használható dolgaiktól válnak meg az emberek, hanem odafigyelnek, hogy értékes és hibátlan tárgyakat ajánlanak fel - emelte ki Kun Szilvia.