Adventi énekek csendültek fel moldvai és gyimesi csángók előadásában a soproni Szent István-templomban.

- Megtelt a templom zenebarátokkal és jószándékú emberekkel, több mint kétszáz támogatói jegyet adtunk el - mondta a program végén Czingráber József, a Lions Club Sopron soros elnöke. Hozzátette, szombat délután a Rejpál-házban lesz kötetlen csángó találkozó, ahová szintén várják az érdeklődőket.

A moldvai csángó asszonyokat összefogó pusztinai Szent István Gyermekei Imacsoport Nyisztor Tinka vezetésével érkezett Sopronba. - Nyolcan jöttünk, annyian férünk el a kisbuszban. Karácsonyi témájú dalokat válogattunk. Igyekeztünk minél szélesebb körből meríteni, a legrégebbi Szent István-dalt például a mi falunkból hoztuk, ott gyűjtötték egykor. Azokat énekeltük, amik a legkedvesebbek a számunkra, ezek otthon rendszeresen felcsendülnek - beszélt Nyisztor Tinka a műsorról.

Azt is elmondta, a soproni szereplést megelőzően megálltak Budapesten, innen Szombathelyre, majd Vassurányba mennek tovább, ahová egy ima délutánra kaptak meghívást, hétfőn pedig indulnak haza.

Kóstelekről Vaszi Levente fogta össze és fuvarozta a gyimesi csángó dalosokat. Ők is egy kisbusznyian voltak és népi gyűjtésekből válogatva főként templomi énekeket adtak elő. - Nem is nagyon kellett keresgélni, válogatni a dalokat, mert ezek az idős asszonyok, maguk is élő források - mondta Levente, aki nem először jár Sopronban. Faluja régi kapcsolatot ápol a Lions Club Sopron tagjaival, akik dr. Ocsák József kezdeményezésére több, mint tíz éve segítik az ottani magyar oktatást. Támogatásukkal épült például egy osztályterem, korszerűsítették a pedagógus lakást, a régi pajtából pedig közösségi ház lett vendégszobákkal.