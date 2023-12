A reggel újra korai imádsággal kezdődik, ezért olyan sokáig nem maradnak fel, ahogy szerpentin, konfetti és vicces parókák sem kísérik az ünnepet. – Békés nyugodt este közösségben – mondja Konrád atya.

Más távlat

Ugyanakkor nem telik lelkipásztori munka nélkül ez a pár nap, mert huszonöt fiatal vesz részt a csendes szilveszteren a főapátságban. Számukra lelki programokat, beszélgetéseket tartanak az atyák. – A fiatalok szilveszter éjjel röviddel éjfél előtt a bazilikában gitáros éneklést tartanak. Elsején a misén pedig – mivel a nyolcadik nap karácsony után Jézus körülmetélésének az ünnepe – a megtestesülés titkát járják körül a liturgikus szövegek. A Niceai hitvallás valóságos Isten valóságos ember, azaz Jézus kettős természete és Mária Istenszülősége a teológiai központ ekkor.

– Ez azért jó, mert ez az ünnep egészen más szinten horgonyoz bele minket az idő folyásába, mint az óév, és az újév. A keresztény ember számára ez nem baj ha egy üdvtörténeti távlatba helyeződik bele. Nekünk is itt az ezeréves monostor segít tágabb összefüggésben látni az életet. Szerintem fejleszegve dacolni, hogy mi már csak azért sem örülünk, mert a világ dorbézol az legalább annyira hiba lenne, mintha mi is úgy ünnepelnénk, hogy elengedünk minden korlátot. A kolostor ellenkultúra, de nem ezen a téren. Akik örülnek örüljenek: a megtestesülés is arról szól, hogy van helyünk egy másik világban, ebben a világban pedig Istennel együtt van helyünk, aki pedig nem akarja kiszorítani az örömöt és a közösség tapasztalatát az emberéletből, hiszen maga is ünnepelt - zárta gondolatait Dejcsics Konrád szerzetes.