Az Adventi Mézes Sokadalomban is ott jártak a pásztorok és az angyalok. Az előadásról, a szokás eredetéről Putz Katalint, az együttes egyik vezetőjét kérdeztük. A beszélgetés során kiderült: a szigetközi betlehemes Timaffy László néprajzkutatótól származó több mint húszéves gyűjtés. Fotó: Csapó Balázs

– Vajon egy helyi népszokás fel- elevenítésével találkozhattak a nézők?

– Nem, ezt a szép anyagot több mint húsz éve Timaffy László néprajzkutatótól kaptuk, aki akkor éppen itt élt a faluban. Volt egy saját gyűjtésű szigetközi betlehemese, amivel egy szép napon megkereste a Csobolyót, hogy nekünk szeretné ajándékozni, hiszen végül is a szűkebb hazánk, a Kisalföld kultúrájához tartozik. Olyan közösségre szerette volna rábízni, amelyről biztosan tudja, hogy megtartja és továbbviszi a hagyományt. Mi akkor megígértük, hogy megtartjuk és generációkon keresztül továbbadjuk, s azt is, hogy amíg lesz Csobolyó, ez a szigetközi szokás nem veszik a feledés homályába. Timaffy Laci bácsinak hála akkor elindult ez a betlehemes játék, s azóta a 2–3. osztályos táncosaink évről évre megtanulják. Az az érdekessége, hogy egy viszonylag teljes szöveggel megmaradt betlehemesről van szó, amiben van egy táncos rész is.

Régebben még úgy adtuk elő, hogy házról házra jártunk, de akkora volt az igény, hogy már nem jutnánk el mindenhova, ezért nagyobb rendezvényeken mutatjuk be, hogy minél többen láthassák. Ilyen alkalom volt az idén a karácsonyi koncert, az adventi gyertyagyújtás, és az Adventi Mézes Sokadalom is. Jótékonysági céllal idősek otthonába is elmegyünk, ha meghívnak bennünket. A győr- újbaráti iskolában az összes alsó tagozatos gyerekek látja, mert minden osztálynak elő- adást tartunk, hogy megismerkedjenek ezzel a Magyarország egész területén élő, de a Kisalföldön ebben a formában megmaradt betlehemes játékkal.

– Miért tartják fontosnak, hogy minden csobolyós megtanulja?

– Iskolákban, hagyományőrző közösségekben él tovább a betlehemezés szokása. Nagyon sokféle betlehemes van. Nekünk az a fontos, hogy a szűkebb hazánkban élő játékot tudjuk tovább éltetni. A nemzethez való tartozás ott kezdődik, hogy megismerjük először a saját régiónkat, hagyományainkat, onnan lehet aztán kitekinteni. Kell hogy a fiatalok tudják, érezzék, hogy a saját hagyományaink fontosak. Az a szép, hogy akik nálunk táncoltak gyerekkorukban, hozzák a gyerekeiket, akik azt emlegetik, hogy apa is ezt a betlehemest játszotta, amikor annyi idős volt, mint én... Megvan a folytonosság, generációról generációra örökítjük, minden csobolyós tudja a darabot, hiszen minden évben ugyanaz a szöveg, ugyanaz a játék.

– Azt tudjuk, hogy karácsony táján néhol még előkerül a betlehemezés, de mi is az tulajdonképpen?

– Régen nem a gyerekek betlehemeztek, ez már csak napjainkban van így. A betlehemezés szokása arra az időre tehető, amikor a pásztorok a rideg állattartás miatt az állatokkal kint éltek a legelőkön, ott töltötték az évet. A faluba csak nagy ünnepeken jutottak be, például karácsonykor. A szentesti misét mondták pásztormisének is, mert akkor a pásztorok ünneplőbe öltözve bejöttek a faluba, és dudaszóval mentek be a templomba az éjféli misére. Ott énekeltek, vagy van olyan töredékes leírás, hogy táncoltak vagy pásztorjátékot adtak elő. Többféle, egyházi történeteket megjelenítő játék maradt fenn, például a csillagjárás, a háromkirályok köszöntése. Régen az emberek nem tudtak írni, olvasni, így a bibliai történeteket megjelenítették, így váltak az emberek mindennapjainak részévé.

Az első betlehemes szövegek a XVII. században kerültek lejegyzésre. A betlehemesek már a karácsony előtti héten járták a falut, így az emberek jobban rá tudtak hangolódni az ünnepre. Az 1800-as évek végéig nem volt szokás a karácsonyfa állítása. Házról házra jártak a pásztorok, bekopogtak, és ahol befogadták őket, velük együtt a Kis Jézust is befogadták, majd előadták a történetet. Az ünnephez tartozott a betlehemes játék, melynek állandó szereplői a pásztorok, akiknek megjelenik az angyal, aki hírt hoz a Kis Jézus születéséről. A pásztorok felkerekednek és elmennek köszönteni őt. Ajándékot, bárányt adnak neki, táncolnak vagy énekelnek, majd jókívánságokat mondanak a háziaknak. A végén pedig van egy adománykérő rész is, amikor a betlehemeseket megajándékozzák a terített asztalról. Eredetileg így történt, aztán kezdték ezt a játékot a gyerekek átvenni a falusi tanítók munkájának köszönhetően. Több csapat járta körbe a falut, minden házba bekopogtak és a jókívánságok elmondása után várták az ajándékot.