A kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapat számára az év vége, de az év eleje is a jótékonykodásról, az adakozásról, a nélkülözőkre való odafigyelésről szól. Magyar László és felesége adományokat juttat el a helyi szegény sorsú családoknak, főznek a budapesti szegényeknek, illetve a római rászorulóknak is. A Magyar család már megszokta, hogy a szülők küldetésüket teljesítik karácsonykor is és elfogadták, sőt, támogatják őket.

Karácsony előtt tartós élelmiszereket gyűjtenek, melyekből csomagokat készítenek és maguk viszik el azokhoz, akiknél különben nem kerülne, vagy legalábbis nem elegendő élelem kerülne a karácsonyi asztalra.

„Több mint kétmázsányi élelmiszert adományoztak támogatóink” – jegyezte meg Magyar László.

Az ÍzvadÁszok már 2015 óta Budapesten töltik karácsony napját. A Sant’Egidio közösség kérésére a Párbeszéd Házában háromszáz adag levest és főételt készítettek el, amit hajléktalanoknak, nagycsaládosoknak, magányos időseknek, menekülteknek, például apa nélküli ukrán családoknak osztottak ki.

– Minden karácsonykor a szegényeknek főzünk Budapesten, de év közben is két-három alkalommal találkozunk velük. Nagy tisztelettel támogatjuk őket, hiszen bárhol is főzzünk, akár a fővárosban, akár Rómában, akár egy nemzetközi versenyen, ugyanazt a minőséget igyekszünk produkálni. Azt tartjuk, aki megengedheti magának, hogy terített asztalhoz üljön, annak kötelessége a rászorulókat is segíteni – fogalmazta meg Magyar László.

Az ÍzvadÁszok január elején indulnak Rómába, ahol vízkereszt napján főznek az ottani szegényeknek. Ez lesz a nyolcadik alkalom, idén babgulyást és csirkepaprikást „rendeltek” tőlük. Magyarékat a szeretet vezeti ezekre a rendezvényekre.

– Hatalmas lelki támaszt ad nekünk minden ilyen esemény. És mindehhez erőt és kitartást is kapunk a názáreti Jézustól. Szerencsére támogatók is állnak mellénk. Cégek, vállalkozók, magánszemélyek és persze a kapuvári önkormányzat – tette hozzá Magyar László.

A főzőcsapat januárban még Kapuváron is rendez szeretetfőzést. Úgy látják ugyanis, hogy a családoknak decemberben adott támogatások elfogynak és jól jön számukra az újabb segítség.