Az ezüstfenyő közel azonos árkategóriában mozog, mint a Nordmannok, az örök klasszikusnak számító fajta métere 5000–7000 forint.

A nyugdíjasok körében keresett lucfenyőt 5000 forintért adják méterenként.

„Annak ellenére, hogy nem vagy alig emeltünk a tavalyi árakon, optimistán várjuk a karácsonyt. Az idei fenyők nagyon szépek” – kezdte az ikrényi Kovács Dávid, aki a győri Dunacenternél állítja fel a „fenyőerdőjét”.

A Nordmannok a legnépszerűbbek

– A legtöbben ezúttal is a Nord­mannokat keresik majd, főleg a fiatalok. Utóbbiakkal karácsony után ugyanis jóval kevesebb gond van, nem kell annyit takarítani, mint az ezüst vagy a luc után – mondta Kovács Dávid. – A hűvös nyár és a sok csapadék kedvezett az ünnepi fáknak, remek minőségű a kínálat. Kérdésünkre az ikrényi kereskedő elmondta: a karácsonyfák többsége Dániából és Ausztriából érkezett, de hagyományos hazai termőterületekről, Somogyból és Zalából is szerzett be fákat.

– Évről évre sok visszatérő vendéget szolgálunk ki, a többségük Nordmann-fenyőket keres. Ez a legstrapabíróbb fa. Az ezüstfenyők iránt is viszonylag nagy az érdeklődés, ám ezek a fák gyakran törnek, az ágaik is könnyebben száradnak, így sokan elállnak a vásárlásuktól. A lucból az elmúlt években hiány volt, de most ebből a fajtából is túlkínálat mutatkozik – hallottuk.

Egyre többen darabárban árusítanak

Kovács Dávid győri kereskedése évek óta darabárban méri a fenyőket. – A vevők szeretik a gyors kiszolgálást. Ha egyszerre tucatnyian érdeklődnek a fák iránt, nehézkes volna a fenyők mérése. Így különböző színű szalagokkal látjuk el a fákat méret alapján. Az extra szép, filmekbe illő fákért pluszfelárat számolunk fel. Ezek a mesébe illő karácsonyfák nagyon ritkák, ötezer fából legfeljebb ötvenet tudunk ebbe a kategóriába tenni. Vagyis a termés alig egy százalékát – zárta szavait Kovács Dávid.

Friss vágások hetente, jótékonyság minden egyes fenyő után

Früstück Zsolt szintén régi motoros a fenyőárusításban; idén négy győri helyszínen kínálja az ünnep egyik fő jelképét, többek közt a plázánál és a volt kekszgyárral szemben. – Jobb az idei termés, arányosak a fák, a rengeteg eső és a szokatlanul hűvös nyári időjárás kifejezetten jót tett nekik – mondta a győri árus, aki főként Zalából és a Fejér megyei Fehérvárcsurgóról hozza a fenyőket.

– Folyamatosan friss vágásokkal dolgozunk, hetente kapunk szállítmányt egészen szentestéig. Így aki nem tudja jó helyen tárolni a fát, nem kell kapkodnia, jönnek gyönyörű fák december 20. után is. Hozzáteszem, tavaly sokan halasztották az utolsó pillanatokra a vásárlást; fát még szenteste napján délután négykor is adtam el. Az árakon nem változtattunk: ezúttal is 6–8 ezer forintért árusítjuk az egy-másfél méteres Nordmann-fenyőket, míg 8–12 ezerért a 1,5–1,75 méter magas társaikat – tudtuk meg Früstück Zsolttól, aki ezúttal is csempészett jótékonysági szálat a fenyőszezonba, minden egyes fa után 300–500 forintot jótékonysági célra tesz félre.

– Az összegyűlt összegből pár nehéz helyzetben lévő családot támogatunk majd, bevásárolunk nekik, hogy ne szenvedjenek hiányt alapvető élelmiszerekben legalább ideig-óráig – zárta szavait az árus.

Früstück Zsolt (jobbra) munkatársaival már kiállította a karácsonyfákat több győri helyszínen.

Fotó: Csapó Balázs

Fenyők Dániából

Lobitz Ákos árudájában első körben a Nordmannok jöttek, azok a legnépszerűbbek Mosonmagyaróváron is. – Húsz éve vásárolunk Dániá­ból Nordmann-fenyőket, idén viszont már hazai fákat is kínálunk. Az ezüst és a luc szintén itthoni vágás nálunk – mondta a mosonmagyaróvári üzlet vezetője, és hozzátette: az árak tavalyiak, a luc métere 4500 forint, az ezüst és a magyarországi Nordmann 6500 forinttól, míg a Skandináviából importált fenyők 9900 forinttól indulnak.

A kereskedő a fenyők gépi befaragása mellett a fák kiszállításában is segít a vásárlóknak, és vasárnap délelőtt is nyitva tart.