– Sokan már novemberben keresték az idei bejglikínálatunkat – kezdte Vajda Péter, a Pedró Pékség ügyvezetője. – A diós és a mákos „hagyományos tekercset” évek óta vajjal készítjük, néhány éve egészítettük ki a kínálatot a zserbóízesítésűvel. Idén pedig nagy vágyam vált valóra, hogy zsírral és még több töltelékkel megjelent a pásztorbejglink – emelte ki az ügyvezető, amelynek alapanyagait a helyi termelőktől szerzik be, idén pedig rendkívül jó volt a termés. A tölteléket is maguk főzik és ízesítik, sokat kísérleteztek a megfelelő arányokon.

– Munkatársaink precizitásának köszönhető, hogy nem reped meg és márványos a felülete a bejgliknek, illetve úgy sütjük, hogy visszapuhuljon a tészta. A legfontosabb, hogy omlós legyen és elegendő töltelék kerüljön bele – emelte ki Vajda Péter ügyvezető.

– A zserbós kivitel a diós bejglin alapszik, csak még tettünk hozzá pluszban baracklekvárt és csokoládét. Teljes kiőrlésű verziót is sütünk mind a három fajtából, hogy azok is tehessenek a családjuk asztalára süteményt, akik egészségesebben szeretnék tölteni az ünnepeket – tette hozzá.

Tarr György, a Pedró Pékség sokorópátkai üzemének vezetője hónapok alatt kísérletezte ki kollégáival az idei ízeket. A legfontosabb, hogy omlós legyen és elegendő töltelék kerüljön bele.

Fotó: Csapó Balázs

A zsírral készített pásztorbejgli valami egészen új. Ránézésre és súlyra is dupla akkora, mint a vajas, több töltelékkel és tésztaréteggel készítik, így még szaftosabb.

– A töltelékét hagyományos módon tejjel főzzük fel, dióval vagy mákkal ízesítjük. A tésztába kerül még vanília, illetve sokkal vékonyabbra nyújtjuk. Trükkösebb a sütése: a sok töltelék miatt hosszabb ideig, alacsonyabb fokozaton kell sütni. Az elkészítése hasonló a klasszikus bejglijéhez. Arról megoszlanak a vélemények, melyik a finomabb, ki melyiket szereti jobban – mákos vagy diós –, de a számok azt mutatják, hogy a mákosat többen szeretjük – mondta el a Pedró Pékség ügyvezetője.

A bejgli családi ügy nálunk, el is fogy az utolsó morzsáig

- Dániel Lászlóné.

Olvasóinkat faggatva lapunknak többen azt emelték ki: mindegy, milyen a tészta, a lényeg az ízes töltelék. Így vélekedett Dániel Lászlóné győri nyugdíjas is.

– Szerencsére nagy a családunk, a bejgli sosem hiányozhat az asztalról. Mondhatnám úgy is, a bejgli családi ügy nálunk. Nemcsak én vagyok ilyenkor a konyhában, az unokák is felveszik a kötényüket. Együtt gyúrjuk a tésztát és töltjük. Persze mindenki más töltelékkel szereti, így készül diós, mákos. Előbbibe sokszor gyümölcs vagy kandírozott narancs is kerül – fejtette ki Dániel Lászlóné. Hozzátette: gyakran kísérleteznek, kipróbálnak különleges ízeket. Ami viszont biztos, hogy bármennyi bejglit is készítenek, az utolsó morzsáig elfogy.