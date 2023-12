A vármegyeszékhelyen a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr nyújt szállást a fedél nélkül maradtaknak, a Segítőház Alapítvány pedig az utcán élőket segíti.

– Három telephellyel működünk. Az elmúlt évek férőhelybővítéseinek köszönhetően mindenki számára tudunk szállást adni – mondta Nemes Gábor, a segítőszolgálat intézményvezetője. – Az Avar utcai székhelyen százötven fős átmeneti szállást működtetünk, harmincfős éjjeli menedékhelyet ötvenfős rehabilitációs otthonnal és negyven férőhelyes hajléktalanotthonnal. A Lazaret utcában ötven férőhelyes éjjeli menedékhely és hatvanfős nappali melegedő működik és egy hetvenadagos népkonyha. A Lajta utcában pedig tizenkét fős átmeneti szállásunk van.

Nemes Gábor elmondta: a legtöbben az első mínuszok érkeztével keresik fel a szállásokat.

– Az intézményeinkben háziorvosi és pszichiátriai ellátást is biztosítunk. A hajléktalanok számának változásával azonban új kihívások merülnek fel. Egyre több a nő, és sok a fiatal. Húsz évvel ezelőtt főleg idősebbekkel találkoztunk, és a fő problémát az alkohol jelentette. Ez utóbbi most is gondot okoz, de az utóbbi időben előtérbe került a drogfogyasztás. Emellett a betegek száma is évről évre egyre nő.

Azoknak, akik úgy döntenek, hogy nem veszik igénybe az intézményi ellátást, az utcai szolgálatok segítenek. Fotó: Csapó Balázs

Győrben pici csökkenés

Sütő Szabolcs a Segítőház Alapítvány szakmai vezetője. Jelenleg 90–100 olyan regisztrált győri hajléktalanról tudnak, akik az utcán, vagy lakás céljára alkalmatlan helyiségben élnek. Ez minimális csökkenést jelent az elmúlt évhez képest.

– Az alapítvány a november 1-jétől március 31-ig tartó időszakban az általános segítő szolgáltatásai mellett krízisautót is működtet, amihez egy huszonnégy órában hívható telefonszám is tartozik. Ha valaki a hidegben magányos, magára utalt embert lát, hívhatja a 06-96/512-309-es telefonszámot.

Az alapítvány télen hetente kétszer teajárattal segíti az utcán élőket, akik a forró ital mellett adomány pékárukat kapnak. Hetente egyszer pedig meleg ételt is osztanak.

– Az ellátottak együttműködőek a kollégáinkkal. Az étel mellett ruhaneműt és gyógyszert is viszünk nekik, emellett segítünk a hivatalos ügyeik intézésében, valamint a szociális munka keretében megszervezzük az intézményi elhelyezésüket – mondta Sütő Szabolcs.

Nem jut hely mindenkinek

Sokan szorulnak az utcára Mosonmagyaróváron is. A hajléktalanszállón folyamatos a telt ház, ahogy a téli menedékhelyen is.

– A hajléktalanszállónk negyvenhárom férőhelyes. Már nyáron telt ház volt, így télen további ellátottakat nem tudunk fogadni. Sajnos a három éve működő téli menedékhely is telített, ott hatan tölthetik az éjszakát – tudtuk meg Galazka Szabinától, a mosonmagyaróvári hajléktalanellátás szakmai vezetőjétől.

Mint elmondta, közel negyven fedélnélküli van a látókörükben Mosonmagyaróváron, akik kiszorulnak az intézményből és elhagyott házakban húzódnak meg. Őket az utcai szociális munka keretében igyekeznek segíteni tartós élelmiszerrel, meleg teával és felhívják a figyelmet a nappali melegedőre, ahol tisztálkodhatnak és mosakodhatnak.

Információk a honlapról

Sopronban a városi szociális intézménynél érdeklődtünk a helyzetről. Mint a honlapjukon olvasható: 30 fős nappali melegedővel, 23 fős éjjeli menedékhellyel és átmeneti szállással segítik a hajléktalanokat. Emellett utcai szolgálat is működik, amely a 06-30/827-3761-es számon érhető el. A népkonyhán naponta egyszer egy tál meleg étellel várják a rászorulókat.